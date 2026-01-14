الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
مدرب بوركينا فاسو يدخل قائمة الضحايا بأمم أفريقيا

مدرب بوركينا فاسو يدخل قائمة الضحايا بأمم أفريقيا
14 يناير 2026 18:31

واجادوجو(أ ف ب)
أقال اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم الأربعاء مدرب المنتخب الأول براما تراوريه، بعد خروجه من ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في المغرب.
في دور المجموعات، حلت بوركينا فاسو وصيفة للجزائر بفوزين على غينيا الاستوائية 2-1 والسودان 2-0، بيد أنها ودعت من الدور الثاني بخسارة صريحة أمام ساحل العاج 0-3.
وشرح الاتحاد أن هذا القرار جاء "عقب نتائج اعتُبرت بعيدة جداً عن الأهداف المحددة للمنتخب الوطني في هذه البطولة القارية الكبرى، وهي نتائج مخيبة أثارت خيبة أمل كبيرة لدى المشجعين، والعاملين في كرة القدم الوطنية، والهيئات المعنية".
أضاف أن "الهدف الواضح قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2025 كان بلوغ نصف النهائي على الأقل، تماشياً مع الديناميكية الإيجابية والأداء المشرف الذي حققه المنتخب في النسخ السابقة".
وحمل تراوريه (63 عاماً) ألوان بوركينا فاسو كلاعب بين 1986 و1993 ودرب المنتخب الأول منذ 2024.

