حاملة اللقب تُقصي «أولينيكوفا الشجاعة» في أستراليا المفتوحة

ملبورن (رويترز)
استهلت ماديسون كيز حملة الدفاع عن لقبها في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بالفوز 7-6 و6-1 على الأوكرانية أولكساندرا أولينيكوفا، التي تشارك لأول مرة في إحدى البطولات الأربع الكبرى، لتتأهل إلى الدور الثاني في ملبورن بارك اليوم الثلاثاء.
ووجدت كيز نفسها في مأزق مبكراً على ملعب رود ليفر، بعد كسر إرسالها مرتين بسبب الأخطاء المزدوجة في ضربة الإرسال، ورغم أنها تمكنت من العودة والتعادل 4-4، لكن أولينيكوفا فرضت على الأميركية خوض شوط فاصل تسببت فيه بالمزيد من الفوضى بفضل ضرباتها المتنوعة.
وحصلت اللاعبة الأوكرانية الشجاعة على نقطتين للفوز بالمجموعة، لكن كيز استطاعت أن تمحو الفارق بضرباتها القوية المميزة، لتنتزع في النهاية الفوز بالشوط الفاصل الذي ساده التوتر قبل أن تصيح بسعادة بعدما حسمت المجموعة.
وتأكد هذا التحول في الزخم عندما تقدمت كيز (30 عاما) المصنَّفة التاسعة 3-صفر في المجموعة الثانية، وحسمت الأميركية الفوز بعد كسر إرسال الأوكرانية للمرة الثالثة، لتضرب موعداً مع مواطنتها آشلين كروجر في الدور الثاني.