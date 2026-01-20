الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
حاملة اللقب تُقصي «أولينيكوفا الشجاعة» في أستراليا المفتوحة

20 يناير 2026 10:26


ملبورن (رويترز)
استهلت ماديسون كيز حملة الدفاع عن لقبها في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بالفوز 7-6 و6-​1 على الأوكرانية أولكساندرا أولينيكوفا، التي تشارك لأول مرة في إحدى ​البطولات الأربع الكبرى، لتتأهل إلى ⁠الدور الثاني في ملبورن بارك اليوم الثلاثاء.
ووجدت كيز نفسها في مأزق مبكراً على ملعب رود ليفر، ⁠بعد كسر إرسالها مرتين بسبب الأخطاء ⁠المزدوجة في ضربة الإرسال، ورغم أنها تمكنت من العودة والتعادل 4-​4، لكن أولينيكوفا فرضت على الأميركية خوض شوط فاصل تسببت فيه بالمزيد من الفوضى بفضل ضرباتها المتنوعة.
وحصلت اللاعبة الأوكرانية الشجاعة ​على نقطتين للفوز ‍بالمجموعة، لكن كيز استطاعت أن تمحو الفارق بضرباتها القوية المميزة، لتنتزع في النهاية الفوز بالشوط ‍الفاصل الذي ساده التوتر ⁠قبل أن تصيح بسعادة ​بعدما حسمت المجموعة.
وتأكد هذا التحول في الزخم ​عندما تقدمت كيز (30 عاما) ‍المصنَّفة التاسعة 3-صفر في المجموعة الثانية، وحسمت الأميركية الفوز بعد كسر إرسال الأوكرانية للمرة الثالثة، لتضرب موعداً مع مواطنتها آشلين كروجر ‌في الدور الثاني.

