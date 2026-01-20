ليفربول في اختبار أوروبي صعب أمام مارسيليا بدوري أبطال أوروبا



عواصم أوروبية (د ب أ)

يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً على مارسيليا، غداً الأربعاء على ملعب فيلودروم، في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث يسعى الطرفان لحجز مقعد مباشر في دور الـ 16.

ليفربول يدخل اللقاء وهو يعيش تناقضاً واضحاً بين نتائجه الأوروبية المميزة ومعاناته المحلية، حيث حقق انتصارات بارزة في البطولة القارية، أبرزها الفوز على ريال مدريد والانتصار الصعب على إنتر ميلان في سان سيرو بهدف نظيف، ليقترب خطوة كبيرة من التواجد ضمن الثمانية الأوائل.

لكن محلياً، تعثّر الريدز بتعادل محبط أمام بيرنلي 1/1 في الدوري الإنجليزي، وهي نتيجة زادت الضغوط على المدرب آرني سلوت، خاصة بعد دخول ليفربول التاريخ كأول حامل لقب يفشل في الفوز على الصاعدين الجدد في ثلاث مباريات أقيمت على أرضه خلال موسم واحد.

بدوره، يقدم مارسيليا موسماً أوروبياً قوياً هجومياً تحت قيادة روبرتو دي تشيربي، وحقق فوزاً مثيراً في الجولة الماضية على يونيون سان جيلواز بنتيجة 3/ 2، كما أطاح بنيوكاسل وأيندهوفن، رغم خسائره أمام سبورتينح، وأتالانتا وريال مدريد.

وفي مباراة أخرى، يخوض برشلونة اختباراً مهماً خارج الديار عندما يواجه سلافيا براغ، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين إذا ما أراد الفريق الكتالوني الحفاظ على آماله في إنهاء مرحلة الدوري ضمن المراكز الثمانية الأولى.

ويحتل برشلونة المركز الـ 15 برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين فقط عن المركز الثامن، ويحتاج للفوز قبل ختام مشواره بمواجهة كوبنهاجن، من أجل الاقتراب بقوة من التأهل المباشر لدور الـ 16، ويدخل برشلونة المباراة بعد صدمة محلية بالخسارة أمام ريال سوسيداد، ما قلّص الفارق مع ريال مدريد في صدارة الدور الإسباني إلى نقطة واحدة فقط، وسط استمرار معاناة دفاعية واضحة، رغم القوة الهجومية الكبيرة.

ويستضيف بايرن ميونيخ نظيره يونيون سان جيلواز البلجيكي على ملعب أليانز أرينا، في مواجهة تبدو على الورق غير متكافئة، لكنها تحمل الكثير من الطموحات للطرفين. ويدخل بايرن ميونيخ اللقاء وهو يسعى لحسم تأهله إلى دور الـ 16، مستفيداً من حالة فنية رائعة يعيشها الفريق تحت قيادة فينسنت كومباني، حيث يعد من أبرز المرشحين للتتويج باللقب القاري هذا الموسم.

ويحتل بايرن المركز الثاني في جدول الترتيب، ولم يتعرض لأي خسارة منذ 26 نوفمبر، حين سقط أمام أرسنال بنتيجة 1/ 3، وهي الهزيمة الوحيدة له هذا الموسم. ومنذ العودة من العطلة الشتوية، قدّم بايرن مستويات هجومية كاسحة، مسجلاً 16 هدفاً في ثلاث مباريات.

وفي بقية المباريات، يلتقي جالطة ساري مع أتلتيكو مدريد، وكاراباج مع آينتراخت فرانكفورت، وأتالانتا مع أتلتيك بلباو، وتشيلسي مع بافوس، ويوفنتوس مع بنفيكا، ونيوكاسل مع آيندهوفن.