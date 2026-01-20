الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
استقبال أسطوري لأبطال أمم أفريقيا في السنغال

20 يناير 2026 14:22
دكار (د ب أ)
حظي المنتخب السنغالي لكرة القدم باستقبال الأبطال، في أعقاب التتويج بلقب بطولة أمم أفريقيا، حيث كان في استقبالهم رئيس الدولة وبعض المسؤولين الكبار لدى وصولهم لداكار مساء أمس، قبل أن يقوموا بجولة قصيرة في شوارع المدينة على متن حافلة مكشوفة.
وتوّج المنتخب السنغالي ببطولة كأس أمم أفريقيا بعد فوزه على المنتخب المغربي بهدف نظيف، بعد الوقت الإضافي، في المباراة النهائية التي أقيمت يوم الأحد الماضي في الرباط، ووصل لاعبو المنتخب السنغالي إلى وطنهم متأخرين مساء الاثنين، حيث استقبلهم بحرارة رئيس السنغال وكبار مسؤولي الحكومة لدى نزولهم من الطائرة.
ووصل أسود التيرانجا على متن رحلة خاصة قادمة من المغرب قبل منتصف الليل بقليل بالتوقيت المحلي، وتلقوا التهاني من الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، ورئيس الوزراء أوسمان سونكو، وأعضاء الحكومة.
وانتظر المئات لساعات حول المطار للاحتفال بعودة الأبطال، الذين وصلوا متأخرين بعد ساعات عن الموعد المحدد. واستقل القائد إدريسا جي وزملاؤه حافلة مكشوفة لعرض الكأس على الجماهير المتجمعة حول المطار، طوال المساء، توافد العديد من السنغاليين، وخاصة الشباب، في أرجاء العاصمة وضواحيها للاحتفال بهذا الانتصار.

