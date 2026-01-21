أصحاب الرقم القياسي لمشاركات الأفارقة بدوري الأبطال.. صلاح يتصدر

معتز الشامي (أبوظبي)

يعود معظم اللاعبين الأفارقة البارزين إلى منافسات دوري أبطال أوروبا بعد تألقهم في كأس الأمم الأفريقية، حيث كانت بطولة غير مسبوقة وشهدت نهاية مثيرة، انتهت بتتويج السنغال على حساب المغرب صاحبة الأرض.

ويمتلك اللاعبون الأفارقة تاريخاً حافلاً في دوري أبطال أوروبا، حيث كان الحارس الزيمبابوي بروس جروبيلار، لاعب ليفربول، أول لاعب من القارة يرفع الكأس عام 1994.

ويُعد صامويل إيتو اللاعب الأفريقي الأكثر تتويجاً في تاريخ دوري أبطال أوروبا بثلاثة ألقاب، اثنان مع برشلونة وواحد مع إنتر ميلان. لكن أي لاعب أفريقي شارك في أكبر عدد من المباريات في هذه البطولة المرموقة للأندية؟

يُعد محمد صلاح صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات بدوري أبطال أوروبا بين اللاعبين الأفارقة، وقد تجاوز المصري ديدييه دروجبا هذا الموسم.

شارك اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً، في 93 مباراة في البطولة، منها 78 مباراة مع ليفربول، و7 مباريات مع روما، و6 مباريات مع بازل، ومباراتان مع تشيلسي. أما دروجبا، فقد لعب 92 مباراة في البطولة، وتُوج بلقبها الشهير مع تشيلسي عام 2012.

ويحتل إيتو المركز الثالث برصيد 78 مباراة في البطولة مع 5 أندية مختلفة. ويكمل لاعبان من غانا، المراكز الخمسة الأولى، وهما مايكل إيسيان وصامويل كوفور، ومن المرجح أن يتجاوز نجم باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي، الأخير هذا الموسم.

ومن المثير للاهتمام أن صلاح قد يصبح أول لاعب أفريقي يصل إلى 100 مباراة في دوري أبطال أوروبا، إذا حقق ليفربول نتائج متقدمة في البطولة هذا الموسم.

أكثر اللاعبين ظهوراً في دوري أبطال أوروبا

1- محمد صلاح (مصر): 93

2- ديدييه دروجبا (كوت ديفوار): 92

3- صامويل إيتو (الكاميرون): 78

4- مايكل إيسيان (غانا): 76

5- صامويل كوفور (غانا): 72

6- يايا توريه (كوت ديفوار): 70

7- أشرف حكيمي (المغرب): 68

8- كولو توريه (كوت ديفوار): 67

9- إيمانويل إيبوي (كوت ديفوار): 66

10- ساديو ماني (السنغال): 64