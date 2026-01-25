الإثنين 26 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ديوكوفيتش: إرث فافرينكا سيظل حيّاً في ملاعب التنس

ديوكوفيتش: إرث فافرينكا سيظل حيّاً في ملاعب التنس
25 يناير 2026 18:00


ملبورن (أ ف ب)
قال الصربي نوفاك ديوكوفيتش إن إرث اللاعب السويسري ستان فافرينكا الذي أعلن اعتزاله في نهاية الموسم الحالي، سيظل حيّاً في عالم التنس، مشيداً باللاعب المخضرم وواصفاً إياه بـ «بطل عظيم» ألهمه هو شخصياً.
وودّع فافرينكا البالغ 40 عاماً، بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، السبت، بعد خسارته في الدور الثالث أمام الأميركي تايلور فريتس بعد مباراة مثيرة.
ويُعتبر هذا الموسم هو الأخير في مسيرة فافرينكا صاحب الألقاب الثلاثة في الجراند سلام.
وقال ديوكوفيتش، الذي سارت مسيرته بالتوازي مع مسيرة فافرينكا لما يقرب من عقدين: «أفتخر بأن أُطلق عليه لقب صديق ومنافس وشخص ألهمني بكل تأكيد»، وأضاف البالغ 38 عاماً: «أعني، لا شكّ في ذلك، بالنظر إلى مسيرته الطويلة والتزامه باللعبة. إنه شغوف جداً بها. سيظل إرثه حيّاً ويعيش مع العديد من الأجيال الشابة التي تنظر إليه كمثال أعلى». 
وتابع صاحب الألقاب الـ 24 في الجراند سلام: «إنه بطل عظيم داخل الملعب وخارجه».
وظهر فافرينكا للمرة الأولى في ملبورن بارك عام 2006 وتُوّج باللقب في 2014.
كما أحرز لقب رولان جاروس بعد ذلك بعام، ثم لقب فلاشينج ميدوز في 2016، في فترة هيمنة الثلاثي ديوكوفيتش ومواطنه روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال.
وأكمل ديوكوفيتش: «أعتقد أن بطولة أستراليا المفتوحة كانت بمثابة وداع رائع بالنسبة إليه مع دعم الجمهور وكل ما حدث على أرض الملعب. عندما يرحل، ستخسر كرة التنس لاعباً عظيماً وشخصاً عظيماً».

