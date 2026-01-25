الإثنين 26 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أتلتيكو مدريد يفوز بثلاثية على ريال مايوركا في الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد يفوز بثلاثية على ريال مايوركا في الدوري الإسباني
25 يناير 2026 19:33


مدريد (د ب أ)
حقق أتلتيكو مدريد فوزاً مريحاً على ضيفه ريال مايوركا بنتيجة 3 / صفر ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد.

تقدم أتلتيكو في الشوط الأول بهدف سجله المهاجم النرويجي المتألق، ألكسندر سورلوث، في الدقيقة 22 من المباراة التي أقيمت على ملعب «الرياض أرينا» بالعاصمة مدريد.

وفي الشوط الثاني، عزز أتلتيكو تفوقه بهدف ذاتي سجله ديفيد لوبيز لاعب مايوركا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 75.
واختتم تياجو ألمادا ثلاثية أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 87 ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، ليعوض كبوة التعادل أمام جالطة سراي التركي بنتيجة 1 / 1 في دوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي.
وترتفع معنويات أتلتيكو بهذا الفوز قبل مباراته الأخيرة في مرحلة الدوري بدوري الأبطال عندما يواجه بودو جليمت النرويجي، الأربعاء المقبل. أما مايوركا فقد تجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز السادس عشر، بعدما تلقى خسارته العاشرة في الدوري.

أتلتيكو مدريد
الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
برشلونة
ريال مايوركا
