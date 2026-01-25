انطلاق بطولة أبوظبي «الجائزة الكبرى» لرماية الشوزن 2026 في العين



العين (وام)

انطلقت اليوم في نادي العين للفروسية والرماية والجولف منافسات بطولة أبوظبي «الجائزة الكبرى» لرماية الشوزن 2026، التي تُقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وبمشاركة واسعة من نخبة الرماة المحليين والدوليين، ضمن أجندة البطولات المعتمدة دولياً، ووفق قوانين الاتحاد الدولي للرماية «ISSF».وأُقيم حفل افتتاح البطولة، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للرماية، ورؤساء الاتحادات الإقليمية والخليجية للرماية، وعدد من المسؤولين والرماة المشاركين في البطولة.

وقال محمد سهيل النيادي، رئيس اتحاد الرماية، إن بطولة أبوظبي الجائزة الكبرى لرماية الشوزن تُعد محطة رياضية دولية بارزة، تعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها رياضة الرماية في دولة الإمارات، والدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، مؤكداً أن استضافة هذا الحدث العالمي تجسد ثقة الاتحاد الدولي للرماية بقدرات الدولة التنظيمية والفنية.

وأضاف: البطولة تشهد مشاركة نخبة من أبرز رماة العالم، ما يعزز من مستوى المنافسة، ويمنح الرماة الإماراتيين فرصة مثالية للاحتكاك واكتساب الخبرة، ضمن استعداداتهم للاستحقاقات الدولية المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

وشهدت البطولة انطلاق المنافسات الرسمية لمسابقة الإسكيت، عقب استكمال مرحلتي التدريب غير الرسمي والرسمي، إلى جانب عقد الاجتماع الفني، حيث تتواصل المنافسات التمهيدية، على أن تُختتم بإقامة النهائيات وتتويج الفائزين.

وتُقام بطولة أبوظبي «الجائزة الكبرى» لرماية الشوزن على مرحلتين رئيسيتين تشملان مسابقتي الإسكيت والتراب، إذ تُختتم منافسات الإسكيت غداً، فيما تبدأ منافسات التراب اعتباراً من 27 يناير بالتدريب غير الرسمي، تليها التدريبات الرسمية والاجتماعات الفنية، قبل انطلاق المنافسات الرسمية يومي 29 و30 يناير، على أن يشهد يوم 31 يناير ختام البطولة بإقامة النهائيات ومراسم التتويج.

وتنطلق جولات الرماية يومياً اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى 3 مساءً، وسط تنظيم فني وإداري متكامل يواكب أعلى المعايير الدولية، ويعكس جاهزية المنشآت الرياضية في الدولة، ويسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات وجهةً رائدةً لاستضافة البطولات الرياضية الكبرى.

ويشارك في البطولة فريق الرماة الإماراتي الذي يضم 26 رامياً ورامية، من أبرز نجوم الرماية في الدولة، وتأتي مشاركة الرماة الإماراتيين في إطار استعداداتهم للاستحقاقات الدولية المقبلة.