جولة دي بي ورلد للجولف تمدّد شراكتها طويلة الأمد مع رولكس



دبي (الاتحاد)

أعلنت جولة دي بي ورلد للجولف، ورولكس، اليوم عن تمديد طويل الأمد لشراكتهما الممتدة، بموجبها تستمر رولكس ضابط الوقت الرسمي للجولة، وشريك رئيسي لسلسلة رولكس لبطولات النخبة، والتي تضم 3 من أصل 5 بطولات في الروزنامة العالمية في دولة الإمارات، وهي بطولة جولة دي دبي ورلد، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك وبطولة أبوظبي.

وتُعدّ رولكس، صانعة الساعات السويسرية، ضابط الوقت الرسمي للجولة منذ عام 1997. وخلال هذه الفترة، دعمت رولكس توسع الجولة من بداياتها الأوروبية إلى مكانتها كجولة عالمية في رياضة الجولف، حيث تُقيم الجولة بطولات في 25 دولة مختلفة كل موسم.

انطلقت سلسلة رولكس، لأول مرة عام 2017 بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ20 للشراكة بينهما، وهي بطولات الفئة الأبرز في جولة موانئ دبي العالمية، وتضم خمس بطولات تُقام عام 2026 على ملاعب جولف عالمية المستوى، بجوائز لا تقل عن 9 ملايين دولار.

وتتميّز السلسلة بالابتكار، والتغطية الإعلامية المتميزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون، وتجربة استثنائية للجماهير وأفضل لاعبي العالم على حد سواء. وتضم قائمة أبطال سلسلة رولكس أسماءً لامعة في عالم الجولف، من بينهم سفيرا رولكس مات فيتزباتريك وكولين موريكاوا.

اختُتمت يوم الأحد الماضي في نادي الإمارات للجولف أولى بطولات سلسلة رولكس لموسم 2026، وهي بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك. أما البطولات الأربع المتبقية من سلسلة رولكس لعام 2026 فهي: بطولة جينيسيس سكوتش المفتوحة (9-12 يوليو)، وبطولة بي إم دبليو بي جي إيه (17-20 سبتمبر)، والبطولتان الختاميتان للموسم: بطولة أبوظبي (5-8 نوفمبر) وبطولة جولة موانئ دبي العالمية (12-15 نوفمبر)، حيث سيُتوّج بطل السباق إلى دبي 2026.

تتمتع رولكس بتاريخ طويل في دعم تطوير المواهب الناشئة في رياضة الجولف، وبموجب هذه الاتفاقية، ستظل أيضًا ضابط الوقت الرسمي لجولة هوتيل بلانر.