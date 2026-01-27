الأربعاء 28 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

جولة دي بي ورلد للجولف تمدّد شراكتها طويلة الأمد مع رولكس

جولة دي بي ورلد للجولف تمدّد شراكتها طويلة الأمد مع رولكس
27 يناير 2026 17:15

 
دبي (الاتحاد)
أعلنت جولة دي بي ورلد للجولف، ورولكس، اليوم عن تمديد طويل الأمد لشراكتهما الممتدة، بموجبها تستمر رولكس ضابط الوقت الرسمي للجولة، وشريك رئيسي لسلسلة رولكس لبطولات النخبة، والتي تضم 3 من أصل 5 بطولات في الروزنامة العالمية في دولة الإمارات، وهي بطولة جولة دي دبي ورلد، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك وبطولة أبوظبي.
وتُعدّ رولكس، صانعة الساعات السويسرية، ضابط الوقت الرسمي للجولة منذ عام 1997. وخلال هذه الفترة، دعمت رولكس توسع الجولة من بداياتها الأوروبية إلى مكانتها كجولة عالمية في رياضة الجولف، حيث تُقيم الجولة بطولات في 25 دولة مختلفة كل موسم.
انطلقت سلسلة رولكس، لأول مرة عام 2017 بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ20 للشراكة بينهما، وهي بطولات الفئة الأبرز في جولة موانئ دبي العالمية، وتضم خمس بطولات تُقام عام 2026 على ملاعب جولف عالمية المستوى، بجوائز لا تقل عن 9 ملايين دولار.

