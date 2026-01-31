الأحد 1 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

يامال يغازل جافي برسالة خاصة ويلهب حماس «الكتالونيين»

يامال يغازل جافي برسالة خاصة ويلهب حماس «الكتالونيين»
31 يناير 2026 17:30

معتز الشامي (أبوظبي)
وجّه النجم الشاب لامين يامال رسالة مؤثرة إلى زميله جافي، عكست حجم الفراغ الذي تركه غياب لاعب الوسط الحيوي عن صفوف برشلونة خلال فترة تعافيه من إصابة الركبة، مبادرة يامال جاءت بعد فوز الفريق الكتالوني على كوبنهاجن 4-1 في دوري أبطال أوروبا، حين تسلّم يامال جائزة أفضل لاعب في المباراة قبل أن يهديها لجافي، ثم احتضنه وقبّله في مشهد إنساني لاقى تفاعلاً واسعاً بين الجماهير.
ويقترب جافي، البالغ من العمر 19 عاماً، من إنهاء رحلة علاج طويلة بدأت مطلع الموسم الحالي. اللاعب دخل المراحل الأخيرة من برنامجه التأهيلي، حيث قسّم عمله في الأيام الماضية بين صالة الألعاب وغرفة العلاج الطبيعي، مركّزاً على تقوية العضلات المحيطة بالركبة واستعادة الثبات والثقة في الحركة. 
الأهم أنه عاد إلى أرض الملعب وبدأ الجري وتنفيذ حركات كروية تدريجية، في مؤشر واضح على تقدّم تعافيه وفق الخطة الطبية، وفي المقابل، قدّم لامين يامال عرضاً لافتاً أمام كوبنهاجن، أكّد من خلاله مكانته المتصاعدة على الساحة الأوروبية.
الجناح الشاب سجّل هدفاً وصنع آخر، وظهر نشيطاً دون كرة بقدر ما كان مؤثراً بها، ليبرهن أنه لا يكتفي بالمهارة الفردية، بل يضيف مجهوداً دفاعياً يخدم المنظومة ككل.
وأشاد مدرب برشلونة هانسي فليك بعد المباراة بتطور يامال، مؤكداً قدرته على التأقلم رغم الرقابة المشددة من المنافسين الذين يخصصون له أكثر من مدافع. كما نوّه بتحسنه في الواجبات الدفاعية، معتبرا ذلك خطوة مهمة في نضجه التكتيكي.
أما جافي، فالمحطة التالية في طريق عودته ستكون الالتحاق بالتدريبات الجماعية الكاملة خلال نحو عشرة أيام، وفق الجدول الزمني للنادي، حيث يواصل الطاقم الطبي تقييم حالته يومياً، مع مراقبة استجابة الركبة لزيادة الأحمال البدنية، وفي حال سارت الأمور دون انتكاسات، تبدو عودته إلى المباريات الرسمية في منتصف فبراير احتمالاً واقعياً. لكن فليك شدد على أن التعافي سيتم دون استعجال، وبخطوات محسوبة تضمن استعادة اللاعب للياقته الكاملة، خاصة مع اقتراب استحقاقات كبرى على الصعيد الدولي.

