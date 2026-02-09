الثلاثاء 10 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

استقالة لابورتا من رئاسة نادي برشلونة

استقالة لابورتا من رئاسة نادي برشلونة
9 فبراير 2026 18:22

 
برشلونة (رويترز)

أعلن برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أن ​جوان لابورتا استقال من منصب رئيس النادي من أجل الترشح ‌لإعادة انتخابه، مع انطلاق العد التنازلي لمدة ​35 يوما حتى موعد الانتخابات المقرر في ⁠15 ‌مارس المقبل.
واستقال لابورتا، الذي تولى منصبه في مارس 2021 بعد فوزه بنسبة 54 بالمئة من الأصوات، بعد ما يقرب من خمس سنوات في ⁠منصبه، وفقاً للنظام الأساسي للنادي. وسيقوم نائبه رافا ⁠يوستي بمهام الرئيس خلال الأشهر الثلاثة ونصف الشهر المقبلة.
ويهدف المحامي لابورتا إلى استعادة منصبه عبر الانتخابات والعودة إلى ​منصبه في أول يوليو المقبل. ويبدو مرشحاً بقوة للفوز على منافسه اللدود فيكتور فونت، كما أكد كل من المدير التنفيذي السابق للنادي شابييه بيلاجوانا والاقتصادي مارك سيريا، الذي يخوض انتخابات برشلونة لأول ​مرة، عزمهما على الترشح، ويحق لنحو ‍مئة ألف عضو في برشلونة بلغوا السن القانونية، ولديهم عضوية لمدة عام على الأقل التصويت.
وأكد برشلونة أن الانتخابات ستجرى مرة أخرى في ‍أماكن عدة، وهو قرار يهدف إلى زيادة نسبة ⁠المشاركة، وستكون مراكز الاقتراع ​موجودة في مرافق النادي وفي العواصم الإقليمية القطالونية الأخرى جيرونا وتاراجونا ولييدا، وفي أندورا ​لا بيا.
وقال النادي إن التصويت بالبريد لن يسمح ‍به، رغم طلبات المرشحين المعارضين، وقال برشلونة في بيان «تم تطبيق هذا الإجراء بشكل استثنائي في انتخابات 2021 بسبب جائحة (كوفيد 19)، وصوت أكثر من 20 ألفاً من أصل 55 ألف عضو شاركوا ‌في انتخابات 2021 عن طريق البريد».

خوان لابورتا
برشلونة
الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
