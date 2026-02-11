التايكوندو يفتتح حضوره الأول في «عربية السيدات 2026»



الشارقة (وام)

دشّن التايكوندو يوم أمس حضوره الرسمي للمرة الأولى ضمن منافسات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026 عبر نزالات قوية احتضنتها صالة نادي خورفكان للمعاقين بمشاركة نخبة من لاعبات الأندية العربية اللواتي قدّمن مستويات فنية عالية وروحاً قتالية لافتة في مستهل المنافسات.

وجاء اعتماد منافسات التايكوندو بتصنيف (G1) الدولي من الاتحاد الدولي للتايكوندو والاعتراف الدولي بنقاط البطولة ليمنح الحدث بعداً تنافسياً أكبر ويعزز من قيمة المشاركة على مستوى التصنيف العالمي الأمر الذي انعكس بوضوح على قوة النزالات وارتفاع وتيرة التحدي بين اللاعبات.

وشهد اليوم الأول إقامة منافسات أوزان (-49 كجم، -57 كجم، -67 كجم، +73 كجم) وأسفرت نتائجها عن تتويج مجموعة من اللاعبات من مختلف الأندية العربية.

ففي وزن تحت 49 كجم أحرزت فاطمة صديق من نادي البديع البحريني للسيدات الميدالية الذهبية تلتها سيدين حمزة من مركز الأمير راشد من المملكة الأردنية الهاشمية بالميدالية الفضية فيما تقاسمت المركز الثالث والميدالية البرونزية كل من استيرا محمد من نادي غاز الشمال من جمهورية العراق وحصة راشد الكتبي من نادي الفجيرة للفنون القتالية.

وفي وزن تحت 57 كجم توجت فادية خرفان من مركز الأمير راشد بالميدالية الذهبية وجاءت حنان يوسف الشروقي من نادي البديع للسيدات من مملكة البحرين في المركز الثاني بينما نالت الميداليتين البرونزيتين كل من ئه رازوو عبدالله من نادي غاز الشمال وفاطمة موسى ناصر من نادي الشارقة الرياضي للمرأة.

أما وزن تحت 67 كجم فقد شهد فوز رزان الرواشدة من مركز الأمير راشد بالميدالية الذهبية تلتها أصايل راشد من نادي الفجيرة للفنون القتالية بالفضية، فيما تقاسمت البرونزية كل من ميسم ستار جبار من نادي غاز الشمال وسارة محمود جلاب من نادي البديع للسيدات.

وفي منافسات وزن فوق 73 كجم أحرزت راما أبو الرب من مركز الأمير راشد الميدالية الذهبية تلتها حجيبة أحمد حركات من نادي الوداد الرياضي المغربي بالميدالية الفضية فيما تقاسمت البرونزية كل من فاطمة تركي الجماز من نادي الفتاة الرياضي الكويتي ونور نصار محمد من نادي قطر.

وتتواصل منافسات التايكوندو بإقامة نزالات أوزان (-46 كجم، -53 كجم، -62 كجم، -73 كجم) التي تمثل الفرصة الأخيرة لتعويض فارق الميداليات وتعزيز الحصيلة في سباق الترتيب العام تمهيداً لاعتلاء منصات التتويج في ختام المنافسات.