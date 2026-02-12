«العمر» يجبر ديوكوفيتش على الانسحاب من «قطر للتنس»

الدوحة (د ب أ)

أعلن منظمو بطولة قطر المفتوحة للتنس، التي تقام في الدوحة، انسحاب اللاعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش من البطولة بسبب الإرهاق الشديد.

وكان ديوكوفيتش "38 عاماً" قد وصل إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للمرة الحادية عشرة في مسيرته، وذلك قبل شهر، وخسر أمام المصنف الأول عالمياً الإسباني كارلوس ألكاراز في أربع مجموعات، ويعد ألكاراز والإيطالي يانيك سينر المصنفين الأول والثاني في بطولة الدوحة، المصنفة ضمن فئة 500 نقطة، والتي تقام على الملاعب الصلبة وتنطلق يوم الاثنين، وفقا لموقع الجولة العالمية لرابطة محترفي التنس.

وكان ألكاراز قد خسر أمام التشيكي جيري ليهيتشكا في ربع نهائي مشاركته الأولى في الدوحة العام الماضي، بينما يشارك سينر للمرة الأولى في البطولة.

ويضم التصنيف العالمي، الذي يشمل أيضاً الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، والكازاخي ألكسندر بوبليك، والروسي دانييل ميدفيديف، ومواطنه أندريه روبليف، من بين أفضل 20 لاعباً في البطولة هذا العام.

ويملك ديوكوفيتش، الذي فاز بلقبين متتاليين في الدوحة عامي 2016 و2017، سجلاً مميزاً في البطولات بواقع 15 فوزاً مقابل 3 هزائم، وفقاً لمؤشر إنفوسيس للفوز والخسارة في بطولات رابطة محترفي التنس، ومن المقرر أن يشارك في بطولة إنديان ويلز للماسترز 1000.