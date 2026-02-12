جولة مينا للجولف تعود إلى قطر ببطولة جديدة هذا الموسم

الدوحة (الاتحاد)

تواصل جولة مينا للجولف، إحدى المبادرات الإماراتية الرائدة، باعتبارها الوحيدة في المنطقة المعترف بها والمانحة لنقاط تصنيف الاتحاد الدولي للجولف، توسعها في جميع أنحاء المنطقة بالإعلان عن بطولة قطر كلاسيك، وهي فعالية جديدة ستقام في نادي الدوحة للجولف، في الفترة من 23 إلى 25 مارس 2026.

تُمثل هذه البطولة عودة جولة مينا للجولف العالمية إلى قطر، حيث سبق لها استضافة بطولة في نادي الدوحة للجولف عام 2013.

وستكون البطولة المقبلة المحطة قبل الأخيرة في جدول بطولات هذا الموسم، حيث تُقدّم جوائز مالية بقيمة 100 ألف دولار أميركي، بالإضافة إلى نقاط التصنيف العالمي الرسمي للجولف، في الوقت الذي يسعى فيه اللاعبون جاهدين لتحسين مراكزهم في الترتيب العام قبل ختام الموسم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مجلس إدارة جولة مينا الذي يضم اللواء عبدالله الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجولف ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي للجولف، وكيث ووترز رئيس مجلس الإدارة والمفوض، ودونا بينتون المستثمرة الرئيسية، وبقية فريق العمل الجولة.

يتمتع نادي الدوحة للجولف بتاريخ عريق في استضافة البطولات العالمية للجولف، حيث استضاف بطولة قطر ماسترز ضمن جولة دي بي ورلد لسنوات عديدة. وشهد ملعبه انتصارات لبعض من أبرز الأسماء في عالم الجولف، ويُقدّم اختباراً عالمياً يُشكّل تحدياً حقيقياً لجميع اللاعبين.

وتكتسب البطولة أهمية خاصة بالنسبة للاعب الإنجليزي كريس وود، متصدّر التصنيف العام للموسم لجولة مينا، والذي سبق له الفوز في نادي الدوحة للجولف، عندما حقق الفوز بلقب بطولة البنك التجاري قطر ماسترز في جولة دي بي ورلد، وقال: «نادي الدوحة للجولف ملعب أعرفه جيداً ولديّ ذكريات رائعة فيه. كان الفوز ببطولة قطر ماسترز هناك لحظة مميزة في مسيرتي، لذا فإن العودة للمشاركة في جولة مينا للجولف أمر مثير. إنها بطولة حقيقية تكافئ أصحاب المستويات الجيدة، وأتطلع إلى المنافسة هناك مجدداً مع اقترابنا من المراحل الحاسمة للموسم».

وتنضم بطولة قطر كلاسيك إلى جدول بطولات جولة مينا للجولف، التي تقام في البرتغال، ومصر، والمغرب والأردن خلال الموسم الجديد بعد إعادة الإطلاق 2025-2026. وتقدم الجولة جوائز مالية قدرها 100 ألف دولار أميركي في كل بطولة، وتُقام بنظام 54 حفرة، بالإضافة إلى نقاط محتسبة في التصنيف العالمي الرسمي للجولف.

ونجحت جولة مينا، المبادرة الإماراتية الرائدة التي انطلقت سابقاً في عام 2011، وتُعد الجولة الوحيدة في المنطقة التي تمنح نقاطاً في التصنيف الدولي، في مواصلة تعميم الفوائد الرياضية عبر البطولات التي تقيمها في المنطقة هذا الموسم، وتوفّر للاعبين مساراً واضحاً نحو كبرى الجولات الدولية للجولف.