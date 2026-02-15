أعلى 10 رياضيين أجراً في العالم: رونالدو يتقدم على ليبرون جيمس وميسي



معتز الشامي (أبوظبي)

يُعد نجوم كرة القدم وكرة السلة والملاكمة والبيسبول من بين الرياضيين الأعلى أجراً في العالم، ولكن مَنْ يتصدر القائمة؟ من بين الرياضيين العشرة الأعلى أجراً، يقيم معظمهم في الولايات المتحدة، على الرغم من وجود بعض الاستثناءات.

وباستخدام الأرقام التي قدّمتها موقع «سبورتيكو- Sportico»، إليكم قائمة بأعلى 10 رياضيين أجراً في العالم، بما في ذلك رواتبهم وعقود الرعاية.

1- كريستيانو رونالدو: 260 مليون دولار سنوياً

لا يتصدر رونالدو هذه القائمة فحسب، بل هو الأول بفارق شاسع، ومنذ انتقاله إلى السعودية وانضمامه إلى النصر، يتقاضى اللاعب البالغ من العمر 41 عاماً، راتباً سنوياً قدره 200 مليون دولار، إلى جانب عقود الرعاية التي يحصل عليها، ليصل إجمالي دخله إلى 260 مليون دولار.

2- كانيلو ألفاريز: 137 مليون دولار سنوياً

بصفته ملاكماً، فإن دخل المكسيكي ألفاريز السنوي يتذبذب أكثر من غيره في هذه القائمة، وذلك تبعاً لعدد نزالاته في السنة.

وبحسب موقع «سبورتيكو»، بلغ دخله السنوي الأخير 137 مليون دولار، وهو ما يكفي لوضعه في المركز الثاني في هذه القائمة.

3- ليونيل ميسي: 130 مليون دولار سنوياً

يُعد ميسي، من حيث راتبه الأساسي مع إنتر ميامي، من بين اللاعبين الأقل دخلاً في هذه القائمة، إلا أن عقود الرعاية المربحة التي يحصل عليها تضمن له مكاناً ضمن المراكز الثلاثة الأولى.

إلى جانب راتبه الأساسي في الدوري الأميركي لكرة القدم، يحصل اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً على حصة من عائدات عقود الرعاية مع أديداس وآبل، ما يرفع قيمة رعاياته السنوية إلى ما يقدر بنحو 70 مليون دولار.

4- خوان سوتو: 129.2 مليون دولار سنوياً

يعد سوتو اللاعب الأعلى أجراً في عالم البيسبول، حيث يتقاضى مبلغاً ضخماً قدره 129.2 مليون دولار سنوياً.

يُشكّل راتب اللاعب الدومنيكي مع فريق نيويورك ميتس الجزء الأكبر من هذا الدخل، بينما يُقدَّر دخله من عقود الرعاية بنحو 7 ملايين دولار فقط.

5- ليبرون جيمس: 128.7 مليون دولار سنوياً

من حيث الراتب فقط، لم يَعُد ليبرون اللاعب الأعلى أجراً في العالم، لكن عقود الرعاية المربحة التي تبلغ قيمتها 80 مليون دولار سنوياً، تضمن للاعب كرة السلة الأميركي، المركز الخامس بالقائمة.

6- كريم بنزيما: 115 مليون دولار سنوياً

غادر بنزيما أوروبا عام 2023 متوجهاً إلى السعودية، حيث وقّع عقداً مربحاً للغاية مع نادي الاتحاد. ثم انتقل لاحقاً إلى نادي الهلال، ولا يزال يُعد من بين أعلى لاعبي كرة القدم أجراً في العالم حتى اليوم.

7- ستيفن كاري: 105.4 مليون دولار سنوياً

من حيث الراتب، يتقاضى كاري حالياً راتباً أعلى بقليل من ليبرون جيمس، لكن عائدات عقود الرعاية التي يحصل عليها ليست بنفس القدر من الربحية.

من إجمالي دخل لاعب كرة السلة الأميركي البالغ 105.4 مليون دولار، تأتي 55.4 مليون دولار من راتبه مع فريق جولدن ستايت واريورز، بينما تأتي الـ 50 مليون دولار المتبقية من عقود الرعاية المختلفة.

8- شوهي أوتاني: 102.5 مليون دولار سنوياً

يُعد أوتاني من أعظم لاعبي البيسبول على مر العصور، ويحتل المركز الثامن في هذه القائمة بفضل دخله السنوي البالغ 102.5 مليون دولار.

ووفقاً لإحصائيات موقع «سبورتيكو»، فإن الغالبية العظمى من دخل الياباني تأتي من عقود الرعاية، ما يجعله من بين اللاعبين الأعلى أجراً في هذه الرياضة.

9- كيفن دورانت: 100.8 مليون دولار سنوياً

بدخل سنوي قدره 100.8 مليون دولار، يضمن لاعب كرة السلة الأميركي دورانت مكانه ضمن قائمة العشرة الأوائل، حيث يحتل المركز الثالث بين لاعبي كرة السلة، وتتساوى تقريباً أرباحه من الراتب وعقود الرعاية، حيث يحقق نحو 50 مليون دولار سنوياً من كل مصدر.

10- جون رام: 100.7 مليون دولار سنوياً

وتتفاوت أرباح رام سنوياً بناء على أدائه، لكنه يضمن مكاناً ضمن العشرة الأوائل، وفقاً لأحدث إحصائيات سبورتيكو.

بأرباحه البالغة 100.7 مليون دولار من رياضة الغولف، يتقدم الإسباني قليلاً على لاعبين مثل، لويس هاميلتون، وكيليان مبابي، وروري ماكلروي، وماكس فيرستابن، الذين يحتلون مراكز متقدمة خارج قائمة العشرة الأوائل.