أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فان دايك قائد ليفربول: محمد صلاح أكثر بكثير من مجرد هداف

فان دايك قائد ليفربول: محمد صلاح أكثر بكثير من مجرد هداف
16 فبراير 2026 10:00


لندن (د ب أ)
شدد فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول، على الأهمية المستمرة التي يمثلها النجم الدولي المصري محمد صلاح لحامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في سعيه لتحقيق النجاح هذا الموسم.
وقدم صلاح أحد أفضل مبارياته في موسم مخيب للآمال حتى الآن، حيث سجل ركلة جزاء وصنع هدفاً آخر في فوز ليفربول الكبير 3 / صفر على ضيفه برايتون، السبت، في الدور الرابع لبطولة كأس إنجلترا.
شارك صلاح أساسيا في جميع مباريات ليفربول منذ عودته من كأس الأمم الأفريقية، التي اختتمت بالمغرب الشهر الماضي، علما بأنه كان حبيسا لمقاعد البدلاء في 4 مباريات وغاب تماما عن لقاء واحد، قبل رحيله عن الفريق للتواجد مع منتخب مصر في المسابقة القارية.
ورغم أنه لم يسجل سوى هدفين مع ناديه منذ الأول من نوفمبر الماضي، فإن فان دايك أكد على أن صلاح يمتلك صفات أخرى غير ظاهرة للعيان. وقال فان دايك «أعتقد أن مو لا يزال لاعبا مهما للغاية بالنسبة لنا. فهو لا يزال قائدا، ومن المهم بالنسبة لي شخصيا، كقائد، أن يكون حاضراً في الملعب، فوجوده يفيد الفريق».
وأضاف النجم الهولندي: «إنه دائما يقدم للفريق أكثر من مجرد الأهداف. من الواضح أن التركيز منصب حاليا على أهدافه، وهذا جزء من حياته أيضا، لأنه يضع معايير عالية جدا، ولذلك عندما لا يسجل بالقدر الكافي، يتعرض للانتقاد».
وأوضح فان دايك في تصريحاته: «بالنسبة لنا، لم يتغير شيء، جميعنا نريده أن يسجل، وجميعنا نريد أن نحقق نتائج جيدة كفريق، لكن الموسم لم يكن سهلا، والشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به، نحن وهو، هو الاستمرار في بذل الجهد ومحاولة أن نكون مؤثرين».
وأشار فان دايك «هناك الكثير مما لا يقتصر على مجرد التواجد في الملعب ومحاولة تسجيل الأهداف، فهناك أمور كثيرة لا يراها الناس، وهي مهمة جدا لبناء فريق ناجح».
ورغم الهدوء الظاهري خارج الملعب، لا تزال الشكوك قائمة حول ما إذا كان صلاح سيكمل العام الأخير من عقده مع ليفربول، خاصة إذا لم تتحسن أرقامه في الفترة المقبلة.
لكن فان دايك يريد منه على الأقل إكمال عقده الحالي، مضيفا: «ينصب تركيزنا بالكامل على محاولة تحقيق النجاح هذا الموسم أولا، وبعد ذلك لا ندري ما قد يحدث». واختتم قائد ليفربول حديثه قائلا «أريد دائما أن يبقى مو لأنني صديق مقرب منه، وقد مررنا معاً بلحظات التوفيق وعدم التوفيق لسنوات طويلة».

