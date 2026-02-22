الإثنين 23 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
جيمس ميلنر يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بـ 654 مباراة

جيمس ميلنر يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بـ 654 مباراة
22 فبراير 2026 13:00

 
علي معالي (أبوظبي)
دخل جيمس ميلنر رسمياً تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما خاض مباراته رقم 654 في قمّة برايتون ضد برينتفورد، ضمن الجولة 27 من «البريميرليج» ليتجاوز رقم جاريث باري البالغ 653 مباراة، ليحتل المركز الأول في تاريخ هذه البطولة العريقة.
شارك ميلنر في المباراة الأخيرة لمدة 89 دقيقة، وبعد انتهاء اللقاء بفوز برايتون 2-0 واحتلال المركز الـ 12، برصيد 34 نقطة، احتفى نجوم برايتون باللاعب الكبير في غرفة خلع الملابس، ونقل موقع (إكس) الخاص بالنادي هذه اللحظات التي عبّرت عن مدى تقديرهم لكفاءة ميلنر، واختاره جمهور النادي أفضل لاعب أمام برينتفورد بنسبة 65%، وجاء خلفه ديجو جوميز صاحب الهدف الأول بنسبة 24%.
تمتد رحلة ميلنر عبر 6 أندية، لعب أكثر عدد مع ليفربول بـ 230 مباراة، يليه مانشستر سيتي (147)، أستون فيلا (100)، نيوكاسل (94)، ليدز (48) وبرايتون (35 مباراة)، وفاز بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، منها لقبان مع مانشستر سيتي، ولقب مع ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب، على الرغم من أنه بلغ الأربعين من عمره، إلا أنه لا يزال يشارك في فريق برايتون ولديه فرصة لتحسين سجلِّه عندما يتبقى للفريق 11 مباراة هذا الموسم.
سجّل ميلنر 56 هدفاً وقدّم 90 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وجاء هدفه الأول في عام 2002 بقميص ليدز عندما كان عمره 16 عاماً و356 يوماً فقط، في ذاك الوقت، كان وقتها ميلنر أصغر لاعب يسجل في الدوري، ونقش ميلنر اسمه في التاريخ بإصرار وانضباط، والرقم القياسي البالغ 654 مباراة يُعد إنجازاً جديراً بمسيرة امتدت لأكثر من عقدين في أصعب دوري في العالم.

 

