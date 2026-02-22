الإثنين 23 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

العين يستعيد القمة بثلاثية بني ياس في «دوري أدنوك»

العين يعبر بني ياس بثلاثية ويتصدر دوري المحترفين (من المصدر)
23 فبراير 2026 02:52

أبوظبي (الاتحاد)

استعاد العين صدارة دوري أدنوك للمحترفين، بعدما اقتنص فوزاً ثميناً أمس أمام مضيفه بني ياس 2-3، في ختام الجولة 17، التي شهدت أيضاً تعادل النصر مع ضيفه خورفكان 2-2 على استاد آل مكتوم.
ورفع «الزعيم» رصيده إلى 41 نقطة، متقدماً بفارق المواجهات المباشرة أمام شباب الأهلي الذي تراجع إلى الوصافة مع مباراة مؤجلة أمام الوحدة، فيما تعقدت أوضاع بني ياس في المركز الأخير برصيد 11 نقطة، بعد تلقيه الخسارة الـ11 هذا الموسم.
وبعد شوط أول سلبي، تقدم بني ياس عبر يوسف نياكاتي في الدقيقة 47 مستفيداً من تمريرة مؤنس دبور، قبل أن يعادل لابا كودجو النتيجة للعين من ركلة جزاء في الدقيقة 54، وأضاف الروماني أدريان شوت الهدف الثاني للعين في الدقيقة 59، غير أن فواز عوانة أعاد التعادل لبني ياس برأسية في الدقيقة 67.
وتلقى أصحاب الأرض ضربة موجعة بطرد جواو فيكتور في الدقيقة 81، ليستغل العين النقص العددي ويخطف هدف الفوز عبر البديل الحسين رحيمي برأسية في الدقيقة 87.
وفي دبي، فرض التعادل 2-2 نفسه على مواجهة النصر وخورفكان، سجل للنصر مهدي قائدي في الدقيقة 5، ولوكا ميليفويفيتش من ركلة جزاء في الدقيقة 52، فيما أحرز لخورفكان طارق تيسودالي في الدقيقة 23، وأداما ديالو في الدقيقة 38، ليواصل «العميد» نزيف النقاط بتعادله الثالث توالياً والسادس دون فوز ورفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع، فيما اكتفى «النسور» بنقطة رفعت رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع.

