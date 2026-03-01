«أرصاد» و«الدرع» يخطفان الأنظار في يوم «الحقايق الإنتاج»

عبدالله عامر (أبوظبي)



شهدت منافسات اليوم الثالث من المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة، «ختامي الوثبة 2026»، الذي يقام في ميدان الوثبة للهجن بأبوظبي، 20 شوطاً مخصصة لفئة الإنتاج، في ظل حرص اللجنة المنظمة على دعم هذه الفئة، وتشجيع الملاك على الاهتمام بالحلال.

وركضت المطايا المشاركة من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، لمسافة 4 كلم، في الميدان الجنوبي بالوثبة، لسن الحقايق الإنتاج، وسجلت توقيتات زمنية جيدة في هذه الفئة، حيث فازت «أرصاد» لحمد سالم بالعود العامري بالشوط الأول بتوقيت 5:48:98 دقيقة.

فاز «الدرع» لمحمد سيف دغاش العامري بالشوط الثاني بتوقيت 5:47:47 دقيقة، وفي الشوط الثالث تألقت «ترف» لسعيد سالم حمد الجديلي بتوقيت 5:44:98 دقيقة، بينما توج بالشوط الرابع «مريع» لمعضد محمد هلال المزروعي بتوقيت 5:48:09 دقيقة.

وشهد الشوط الخامس تسجيل أفضل توقيت زمني لسن الحقايق الإنتاج عبر «ملاذ» المملوكة لسيف خلفان سيف الغويص بتوقيت 5:43:35 دقيقة.

وتبدأ اعتباراً من اليوم، أشواط الرموز بالمهرجان الختامي السنوي بالوثبة، حيث تقام 4 أشواط لرموز الحقايق، بواقع شوطين للأبكار والجعدان المفتوح، وشوطين للأبكار والجعدان لفئة الإنتاج.

ويحصل بطل شوط الحقايق الأبكار المفتوح على كأس، إلى جانب مليون ونصف المليون درهم، فيما يحصل بطل الشوط الثاني المخصص للحقايق الجعدان المفتوح على بندقية، بالإضافة إلى مليون درهم. وفي رمزي الإنتاج، يحصل الفائز بشوط الحقايق الأبكار الرئيس على كأس، بالإضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون ونصف المليون درهم، بينما يحصل بطل شوط الحقايق الجعدان الإنتاج على شداد إلى جانب مليون درهم.