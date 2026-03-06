«يويفا» يعاقب ريال مدريد بغرامة مالية

لندن (د ب أ)

عوقب نادي ريال مدريد بالغرامة، فيما يواجه أيضاً خطر الإغلاق الجزئي لملعبه، بعد تصوير أحد مشجعيه داخل ملعب (سانتياجو برنابيو) وهو يؤدي التحية النازية. ووقع الحادث قبل لحظات من مباراة الريال ضد ضيفه بنفيكا البرتغالي، في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، الشهر الماضي.

وأعلن ريال مدريد حينها أنه قام بطرد المشجع من الملعب بعد أن تعرف عليه أفراد الأمن، كما أدان النادي هذا التصرف. ووجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الاتهام لريال مدريد، وتم تغريم النادي الملكي 15 ألف يورو، بالإضافة لإغلاق 500 مقعد في المدرج الجنوبي السفلي خلال مباراته الأوروبية القادمة على ملعبه، مع تعليق تنفيذ هذه العقوبة لمدة عام. وكانت الأجواء متوترة للغاية قبل اللقاء، حيث جاءت مباراة الإياب بعد أسبوع من اتهام البرازيلي، فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، لنظيره الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، لاعب بنفيكا، بالإساءة العنصرية. وغاب بريستياني عن مباراة الإياب بعد إيقافه مؤقتاً لمباراة واحدة، وقد يواجه عقوبة إضافية بانتظار نتائج تحقيق شامل.

وتعرض البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب بنفيكا، لانتقادات لاذعة بسبب رد فعله الأولي على اتهامات فينيسيوس، حيث أشار إلى طريقة احتفال البرازيلي بهدفه، لكنه كان حاسماً في تصريحاته هذا الأسبوع. وصرح المدرب الأسبق لتشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين بأنه "يعارض بشدة أي نوع من التمييز أو التحيز أو الجهل أو الغباء". وأضاف المدرب المثير للجدل في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): "إذا لم يحترم لاعب فريقي هذه المبادئ، التي أؤمن بها أنا وبنفيكا، فإن مسيرة هذا اللاعب مع مدرب اسمه جوزيه مورينيو وفي ناد اسمه بنفيكا سوف تنتهي". فاز الريال في مباراة الإياب بنتيجة 2 / 1، ليصعد لدور الـ16 عقب انتصاره 3 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، حيث يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي في الدور المقبل.