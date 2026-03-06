تشافي يقترب من قيادة المغرب بعد مونديال 2026

مدريد(د ب أ)

لن يتولى إندريس إنييستا، أسطورة منتخب إسبانيا وفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، منصب المدير الرياضي للمنتخب المغربي، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إخبارية إلى تولي تشافي هيرنانديز قيادة منتخب (أسود الأطلس) بعد كأس العالم 2026.

وفي الأيام الأخيرة، ارتبط اسم تشافي، زميل إنييستا السابق في صفوف الفريق الكتالوني، بمنصب المدير الفني لمنتخب (أسود الأطلس). وتأكد أمس الخميس رحيل وليد الركراكي عن منصب المدير الفني لمنتخب المغرب، فيما كان تشافي من بين المرشحين لخلافته، إلا أن مدرب برشلونة السابق رفض العرض، معللاً ذلك بعدم كفاية الوقت المتاح لديه للعمل مع الفريق قبل كأس العالم التي تقام هذا الصيف، ونتيجة لذلك، تم تعيين محمد وهبي، مدرب منتخب المغرب تحت 20 عاماً، في هذا المنصب.

وفي مساء اليوم نفسه، انتشرت شائعات كثيرة حول تولي إنييستا منصب المدير الرياضي للمنتخب المغربي، غير أن صحيفة (ماركا) الإسبانية أفادت بأن هذا لن يحدث. وأوضحت الصحيفة أن الاتصالات بدأت في الأيام التي سبقت نهائي كأس الأمم الأفريقية التي توج المنتخب السنغالي بلقبها، واستمرت المفاوضات حتى مراحل متقدمة، لكنها توقفت في وقت سابق من هذا الأسبوع، وكان من بين أسباب هذا التعثر عدم الاتفاق على راتب إنييستا.

وأوضحت الصحيفة المدريدية أن تشافي لا يزال المرشح الأبرز لتولي تدريب المنتخب المغربي في الصيف المقبل، بعد انتهاء كأس العالم 2026، مع العلم أن الأمور قابلة للتغيير. ولا يستبعد انضمام إنييستا إلى تشافي بعد المونديال أيضاً، وهذا يعزز احتمالية قيادة اثنين من أعظم لاعبي خط الوسط في تاريخ إسبانيا للمنتخب المغربي في كأس العالم 2030، والتي تشترك إسبانيا في استضافتها أيضاً مع المغرب والبرتغال.