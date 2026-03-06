النصر يوضح أسباب سفر رونالدو إلى مدريد

الرياض(أ ف ب)

سيخضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للعلاج في مدريد، بعد الإصابة التي تعرض لها في وتر العضلة الخلفية لفخذه، وفق ما أعلن مدربه في النصر السعودي مواطنه جورجي جيسوس.

وقال جيسوس عشية مواجهة نيوم في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي "تعرض رونالدو لإصابة عضلية في المباراة الماضية، وبعد الكشف اتضح أنها تتطلب فترة راحة وعلاج".

وأضاف "لذلك، قررنا سفره إلى إسبانيا كما حدث مع أيمن يحيى و(الإسباني إنييجو) مارتينيس وسامي النجعي هذا الموسم. كلهم ذهبوا للفحوصات والعلاج في إسبانيا".

وكان الفائز بالجائزة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، تعرض للإصابة السبت الماضي في فوز النصر على مضيفه الفيحاء 3-1 في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري.

وفي وقت توقعت وسائل الإعلام غياب قائد المنتخب البرتغالي البالغ 41 عاماً، الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم لمرة سادسة، عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع، أكد جيسوس الخميس أنه سيغيب عن المباراتين المقبلتين.

وأوضح "الجهاز الطبي شخص حالة رونالدو، وأكد لنا عدم قدرته على المشاركة في مباراة الغد أو المباراة التي تليها، لذلك سمحنا له بالمغادرة لإسبانيا لتلقي العلاج".

ويتصدر النصر ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن الأهلي وثلاث عن الهلال.

وعن مباراة السبت ضد نيوم الثامن، قال جيسوس "ستكون مواجهة صعبة لكن ننتظر حضور جماهيرنا بعدد كبير لتجاوز هذه الخطوة وتحقيق النقاط الثلاث. تأجيل مباريات آسيا (ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 أمام الوصل الإماراتي بسبب الوضع في المنطقة) أعطانا وقتاً أكبر كي نتحضر لمباراة الغد".

وتابع "تبقى 10 مباريات لنهاية الدوري، وهناك فرق عديدة تنافس والمهم هو النهاية. نحن نتصدر الآن لكن الأهم هو النهاية. لدينا فرصة للتتويج. أنا حققت الدوري سابقاً (مع الهلال) لكن أريد تحقيقه مع النصر، وأطلب من لاعبينا التركيز التام من أجل تحقيق ذلك".

وعن تأثير غياب رونالدو، قال "لا أعرف استراتيجية الخصم غداً بغياب رونالدو، لكن أعتقد أن ذلك قد يصنع الفارق لديهم فردياً، لكن من الصعب أن نتأثر جماعياً. المهم أن اللاعب الذي يعوض رونالدو غداً يشارك بوتيرة وفعالية عاليتين وأن يحاول مساعدتنا على التسجيل كما يفعل رونالدو".

وأكد "لدينا حلول عديدة لتعويض غياب رونالدو، وسوف نقرر ذلك في تمرين اليوم".