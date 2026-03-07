الأحد 8 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

سباليتي يفتح باب الاستمرار مع يوفنتوس

سباليتي يفتح باب الاستمرار مع يوفنتوس
7 مارس 2026 16:00

معتز الشامي (أبوظبي)
أكد لوتشيانو سباليتي، مدرب يوفنتوس الإيطالي، أن المفاوضات مع إدارة النادي بشأن تجديد عقده ستتواصل خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل رغبة مشتركة بين الطرفين في حسم مستقبل المدرب مع «السيدة العجوز» قبل نهاية الموسم.
وجاءت تصريحات سباليتي خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده للحديث عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام بيزا في الدوري الإيطالي، حيث طُرح عليه سؤال حول عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
وقال المدرب الإيطالي: «الأرقام تقول إننا لسنا في المكان الذي نطمح إليه، وعلينا أن نتذكر ذلك جيداً. لكن في الوقت نفسه نرى مدى قرب الجماهير من الفريق ودعمهم المستمر، وهذا أمر يمنحنا دافعاً كبيراً للاستمرار والعمل».
ويحظى سباليتي بدعم واضح من جماهير يوفنتوس، إضافة إلى ثقة إدارة النادي، حيث أكد كلٌّ من جورجيو كيليني وداميان كومولي رغبتهما في استمرار المدرب الإيطالي على رأس الجهاز الفني لما بعد الصيف.
وأوضح سباليتي أن تركيز الفريق حالياً مُنصبٌّ بالكامل على المرحلة الحاسمة من الموسم، قائلاً: «علينا أن نلعب هذه المرحلة الأخيرة بأقصى تركيز. مستقبلنا ستتم مناقشته بهدوء هذا الأسبوع، دون ضغوط أو توتر»
وأضاف المدرب مازحاً: «في الواقع سأنتقل قريباً للسكن في نفس المبنى الذي يقيم فيه المدير داميان كومولي، لذلك سنلتقي كثيراً عندما ننزل إلى الأسفل».
وشدد سباليتي على أن امتلاك عقد طويل ليس هو الأهم، مؤكداً، ما يهم هو ما يقدمه الفريق في الملعب والرغبة التي يظهرها اللاعبون في هذه المباريات.
ويحتل يوفنتوس حالياً المركز السادس في جدول الدوري الإيطالي، بفارق أربع نقاط فقط عن روما صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.
وكان سباليتي قد تولى تدريب الفريق في نهاية أكتوبر الماضي، خلفاً للمدرب إيجور تودور، ونجح منذ ذلك الحين في تحقيق 14 انتصاراً من أصل 27 مباراة، في محاولة لإعادة الفريق إلى دائرة المنافسة.

 

