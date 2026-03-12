مدرب الشارقة: لا أحب السيناريوهات المتشائمة



علي معالي (أبوظبي)

أعترف البرتغالي خوسيه مورايش مدرب فريق الشارقة لكرة القدم بأن «الملك» بالفعل يعاني، مبرراً ذلك بعدة أسباب، كما رفض المدرب الاعتراف بأن الفريق يعاني الهبوط، مؤكداً أن الشارقة يمتلك جودة من اللاعبين يستطيعون الخروج من هذه الأزمة.

ولم يكن مورايش سعيداً بنتيجة المباراة وبمستوى بعض اللاعبين، مشيراً إلى أنه يجب العمل بمنتهى الجدية خلال الفترة المقبلة، وأن يتم التعامل مع كل مباراة على أنها نهائي بطولة.

قال مورايش: «شهدت المباراة أمام النصر مشاعر مختلفة، في لحظات ارتكبنا بعض الأخطاء، كلفتنا الخسارة، ولكن في الجانب الآخر لابد من الإشادة بالروح والطاقة والرغبة للاعبي الشارقة بعد هدف النصر الثاني في مرمانا، ولا مجال لدينا إلا العمل بجد لمعالجة التفاصيل، التي قادتنا إلى ما نحن فيه حالياً».

وتابع: «علينا الاهتمام بوضع الفريق خاصة في ظل جدول الترتيب الحالي، ويجب علينا العمل واللعب بقوة وتصحيح الأخطاء، ونفكر في كل مباراة للفوز بها، وعلينا الاعتراف بأن فريقي في الموسم يعاني من عدم استقرار كبير، من إيقافات وإصابات مختلفة في مراكز متنوعة بأرض الملعب، ونحاول معالجة الأخطاء ودخول المباريات من أجل الفوز، وهذا يتطلب عملاً كبيراً من الجميع بالنادي».

وتابع: «لا أحب السيناريوهات المتشائمة، وليس وضع فريقي سيئاً للغاية، وعلينا معالجة ما نحن فيه وسبب الإخفاقات، ولابد من تصحيح الأخطاء ونمتلك جودة في اللاعبين تسمح لنا بتحقيق ما نريده في الموسم».