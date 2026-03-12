الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب الشارقة: لا أحب السيناريوهات المتشائمة

مدرب الشارقة: لا أحب السيناريوهات المتشائمة
12 مارس 2026 17:00

 
علي معالي (أبوظبي)
أعترف البرتغالي خوسيه مورايش مدرب فريق الشارقة لكرة القدم بأن «الملك» بالفعل يعاني، مبرراً ذلك بعدة أسباب، كما رفض المدرب الاعتراف بأن الفريق يعاني الهبوط، مؤكداً أن الشارقة يمتلك جودة من اللاعبين يستطيعون الخروج من هذه الأزمة.

أخبار ذات صلة
«لوكا».. 6 أهداف من ضربات جزاء
شرطة الشارقة تبحث الخطة الأمنية والمرورية خلال عطلة عيد الفطر

ولم يكن مورايش سعيداً بنتيجة المباراة وبمستوى بعض اللاعبين، مشيراً إلى أنه يجب العمل بمنتهى الجدية خلال الفترة المقبلة، وأن يتم التعامل مع كل مباراة على أنها نهائي بطولة.
قال مورايش: «شهدت المباراة أمام النصر مشاعر مختلفة، في لحظات ارتكبنا بعض الأخطاء، كلفتنا الخسارة، ولكن في الجانب الآخر لابد من الإشادة بالروح والطاقة والرغبة للاعبي الشارقة بعد هدف النصر الثاني في مرمانا، ولا مجال لدينا إلا العمل بجد لمعالجة التفاصيل، التي قادتنا إلى ما نحن فيه حالياً».
وتابع: «علينا الاهتمام بوضع الفريق خاصة في ظل جدول الترتيب الحالي، ويجب علينا العمل واللعب بقوة وتصحيح الأخطاء، ونفكر في كل مباراة للفوز بها، وعلينا الاعتراف بأن فريقي في الموسم يعاني من عدم استقرار كبير، من إيقافات وإصابات مختلفة في مراكز متنوعة بأرض الملعب، ونحاول معالجة الأخطاء ودخول المباريات من أجل الفوز، وهذا يتطلب عملاً كبيراً من الجميع بالنادي».
وتابع: «لا أحب السيناريوهات المتشائمة، وليس وضع فريقي سيئاً للغاية، وعلينا معالجة ما نحن فيه وسبب الإخفاقات، ولابد من تصحيح الأخطاء ونمتلك جودة في اللاعبين تسمح لنا بتحقيق ما نريده في الموسم».

الشارقة
فريق الشارقة
فريق النصر
دوري أدنوك للمحترفين
دورينا
آخر الأخبار
أتالانتا «الجريح» للنهوض في مواجهة إنتر وميلان يترقب
الرياضة
أتالانتا «الجريح» للنهوض في مواجهة إنتر وميلان يترقب
اليوم 18:14
تغييرات فولكسفاجن تصل إلى فولفسبورج
الرياضة
تغييرات فولكسفاجن تصل إلى فولفسبورج
اليوم 17:58
الأهلي يتحدى الترجي بربع نهائي «الأبطال الأفريقي»
الرياضة
الأهلي يتحدى الترجي بربع نهائي «الأبطال الأفريقي»
اليوم 17:56
لوائح الفورمولا 1 الجديدة في «مرمى النيران»
الرياضة
لوائح الفورمولا 1 الجديدة في «مرمى النيران»
اليوم 17:55
السويد تكافئ بوتر بالعقد الدائم
الرياضة
السويد تكافئ بوتر بالعقد الدائم
اليوم 17:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©