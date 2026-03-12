الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«البرنابيو» يستعد لاستضافة «الفيناليسما» بعد اعتذار قطر

12 مارس 2026 21:58

مدريد(د ب أ)
ذكرت تقارير إخبارية أن مباراة «الفيناليسما»، والتي تجمع بين بطلي أميركا الجنوبية وأوروبا، الأرجنتين وإسبانيا، ستقام في ملعب «سانتياغو برنابيو» بالعاصمة الإسبانية مدريد. وأوضحت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن المباراة التي ستجمع بين بطلي أميركا الجنوبية 2024 وأمم أوروبا في العام ذاته، الأرجنتين وإسبانيا، ستقام يوم 27 مارس الجاري، في حال عدم حدوث تغييرات على ذلك الموعد. وتابعت أن قرار تغيير ملعب ومكان المباراة يبدو قريباً، خاصة بعدما تقرر بشكل نهائي عدم خوض المباراة في قطر بسبب مشاكل الحرب في المنطقة.
وكان من المقرر أن تقام المباراة في ملعب «لوسيل» بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك بعدما اتفق الاتحاد الأوروبي (يويفا) ونظيره الأميركي الجنوبي (كونميبول) على ذلك، لكن الاتحاد القطري لكرة القدم أعلن عن إلغاء البطولات والمنافسات كافة، التي كانت من المقرر أن تقام على أرضه بسبب الحرب في الشرق الأوسط، ليتقرر بعد ذلك نقل المباراة إلى بلد آخر.
وكانت البطولة المصغرة والتي تجمع بين بطلي أميركا الجنوبية وأوروبا تقام سابقاً بشكل متقطع، قبل أن تختفي نهائياً لسنوات عدة، لكنها عادت في عام 2022 بمباراة بين الأرجنتين وإيطاليا في ملعب «ويمبلي»، وفاز بها المنتخب الأرجنتيني بهدفين دون رد.

