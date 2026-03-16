تعرف على أطول هدف في تاريخ الدوري الإسباني



معتز الشامي (أبوظبي)

أبهر نجم ريال مدريد الشاب، أردا جولر، الجميع بهدف سيظل حديث الساعة في مباراة فريقه الأخيرة في الدوري الإسباني ضد إلتشي، حيث قدّم اللاعب التركي الدولي لقطة نادرة بتسجيله هدفاً من منتصف ملعبه.

واستغل جولر تقدم الحارس ماتياس ديتورو عن مرماه قبل أن يسدّد كرة ساقطة متقنة من مسافة 68 متراً (74 ياردة)، فهل سجّل أردا جولر أطول هدف في تاريخ الدوري الإسباني؟.

بهذا الهدف الذي سجّله من هذه المسافة الاستثنائية في الدقيقة 89، عادل النجم التركي الشاب الرقم القياسي لأطول هدف في تاريخ الدوري الإسباني، مسجّلاً نفس رقم أنطونيو خوسيه (68 متراً)، الذي حققه مع نومانسيا ضد إشبيلية عام 2004.

وبفوزه على إلتشي بنتيجة 4-1، وصل ريال مدريد إلى 66 نقطة، ليصبح على بُعد 4 نقاط من برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني، وذلك قبل 10 جولات من نهاية المسابقة.

وفي الواقع، تجاوزت تسديدة جولر بسهولة مسافة تسديدة لاعب ريال مدريد السابق الآخر، الذي احتفظ لسنوات بشرف تسجيل أحد أطول الأهداف في البطولة، وهو ميكيل لاسا، بتسديدة شهيرة ضد إشبيلية، منذ 31 عاماً.

ميكيل لاسا: 58 متراً

في عام 1995، شهد ملعب سانتياجو برنابيو هدفاً تاريخياً آخر، هذه المرة، لم يكن اللاعب معروفاً ببراعته الهجومية أو تسديداته القوية، بل كان ميكيل لاسا، الظهير الأيسر الذي انضم من ريال سوسيداد. وكان هدفه في مرمى إشبيلية (فبراير 1995) من منتصف ملعبه (على بُعد 58 متراً)، بلا شك أعظم لحظات اللاعب الباسكي بقميص ريال مدريد.

جورجي هاجي: 50 متراً

وفي 1992، سجّل النجم الروماني جورجي هاجي، الذي انضم إلى ريال مدريد بعد كأس العالم 1990 في إيطاليا، هدفاً من حافة دائرة المنتصف (50 متراً)، ضد أوساسونا، في الدوري، يناير 1992، على ملعب سانتياغو برنابيو.

سانتي أراجون: 42 متراً

وكان أول من تجرّأ على خوض هذه التجربة هو سانتي أراجون، أحد خريجي أكاديمية ريال مدريد، من مسافة 42 متراً، حيث كان هذا الهدف الوحيد من نوعه الذي سُجِّل في مباراة نهائية، وهي نهائي كأس السوبر عام 1990 ضد برشلونة.