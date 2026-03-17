الفيفا يستبعد نقل مباريات إيران بكأس العالم إلى المكسيك

17 مارس 2026 17:58

لندن(د ب أ)
يبدو أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استبعد إمكانية نقل منتخب إيران لمبارياته في نهائيات كأس العالم 2026 إلى المكسيك، مؤكداً أنه «يتطلع» لمشاركة المنتخبات وفقاً للجدول الأصلي للمباريات.
وصرح مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، بأن هيئته «تتفاوض» مع فيفا لنقل مباريات المنتخب بعيداً عن الولايات المتحدة، في ظل الغارات الجوية الأميركية والإسرائيلية على بلاده. ومع ذلك، قال متحدث باسم فيفا، اليوم الثلاثاء: «الاتحاد الدولي لكرة القدم على اتصال دائم مع جميع الاتحادات الأعضاء المشاركة، بما في ذلك الاتحاد الإيراني لكرة القدم، لمناقشة خطط كأس العالم 2026». أضاف المتحدث: «فيفا يتطلع لمشاركة جميع المنتخبات المشاركة وفقاً لجدول المباريات المعلن في 6 ديسمبر 2025». وإذا ما استمر فيفا على هذا الموقف، فمن المرجح أن تشعر إيران بأنها مضطرة للانسحاب من المشاركة في المونديال المقبل، الذي يقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
ومن المقرر أن تخوض إيران جميع مبارياتها الثلاث في دور المجموعات بالولايات المتحدة، حيث تبدأ مباراتها بمواجهة نيوزيلندا في لوس أنجلوس يوم 15 يونيو القادم، قبل أن تلاقي بلجيكا ثم مصر، يومي 21 و27 من ذات الشهر على الترتيب، ضمن منافسات المجموعة السابعة.
وقال تاج إن أحد الحلول قيد الدراسة هو محاولة نقل مباريات المنتخب الإيراني إلى المكسيك، باعتبارها إحدى الدول المضيفة لكأس العالم القادمة، حيث أشار في بيان نشره على حساب السفارة الإيرانية في المكسيك بموقع (إكس) للتواصل الاجتماعي، قائلاً: «عندما قال ترامب صراحة إنه لا يستطيع ضمان أمن منتخب إيران، فلن نسافر بالتأكيد إلى الولايات المتحدة». وأضاف تاج في المنشور، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، اليوم الثلاثاء «نتفاوض حالياً مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لإقامة مباريات إيران في كأس العالم في المكسيك». من جانبه، أفاد أندرو براجنيل، الرئيس التنفيذي لاتحاد كرة القدم النيوزيلندي، لوسائل الإعلام المحلية، اليوم الثلاثاء، بأنه يشك في أن يقوم فيفا بنقل مباريات إيران. كما أكد دارين بازيلي، مدرب منتخب نيوزيلندا، للصحفيين «نواصل الاستعدادات كما لو أننا سنواجه إيران. إنهم الفريق الذي تأهل، وقد أوقعتنا القرعة في مواجهتهم. هذه هي المباراة المقررة، وسنواصل الاستعدادات على هذا النحو إلى أن نتلقى توجيهات بخلاف ذلك». وشدد بازيلي «بالطبع، إذا طرأ أي تغيير، فسوف نتعامل معه، ولكن هذا الأمر سيحال إلى مسؤولين أعلى مني مستوى في هذه المناقشات».

