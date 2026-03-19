الجمعة 20 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الفيفا يرفض طلب إيران بنقل مبارياتها في كأس العالم 2026

19 مارس 2026 23:54

زيوريخ(أ ب)
قال السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إن لكرة القدم دوراً محورياً في تعزيز عملية السلام، وذلك دون التطرق لإيران.
وأوضح إنفانتينو، عقب اجتماع لمجلس إدارة (فيفا) أنه لن يوافق على طلب إيران بنقل المباريات الثلاث للفريق في دور المجموعات بكأس العالم، والمقرر إقامتها في يونيو المقبل، من الولايات المتحدة الأميركية إلى المكسيك. وكان مسؤولون حكوميون ورياضيون إيرانيون، أكدو بأنه من غير الممكن للمنتخب القدوم إلى الولايات المتحدة، بسبب الهجمات العسكرية التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على البلاد منذ 28 فبراير الماضي، ومن المقرر أن يخوض المنتخب مباراتين على ملعب لوس أنجلوس رامز في إنجلوود، ومباراة واحدة في سياتل. وقال إنفانتينو، في حديثه عن جدول مباريات كأس العالم التي تم الكشف عنها في ديسمبر الماضي: «لدينا جدول زمني، نريد أن تقام بطولة كأس العالم لكرة القدم في موعدها المحدد».

إدانات دولية للاعتداءات الإيرانية على البنى التحتية ومنشآت الطاقة في دول الخليج
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي
حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» تجمع 3.3 مليار درهم خلال شهر رمضان
حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» تجمع 3.3 مليار درهم خلال شهر رمضان
20 مارس 2026
