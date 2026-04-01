«الجوجيتسو والفنون القتالية» يضع بصمة النجاح بـ7 بطولات في الربع الأول من 2026

أبوظبي (الاتحاد)

واصل اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، خلال الربع الأول من عام 2026 ترسيخ الريادة الإماراتية عالمياً في تطوير رياضة الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، عبر تنظيم 7 بطولات رئيسية شهدت مشاركة آلاف اللاعبين واللاعبات من مختلف الفئات العمرية، إلى جانب إطلاق مبادرات نوعية، تعزّز البعد المجتمعي وتدعم استدامة نمو اللعبة، بما يتماشى مع «عام الأسرة» ويؤكد نجاح المشروع الوطني في بناء جيل قوي قادر على المنافسة في المحافل القارية والعالمية.

وشهدت بداية العام انطلاقة قوية، حيث استضافت منطقة العين النسخة السادسة من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، والتي شكّلت منصة مهمة لاكتشاف المواهب وصقل قدرات اللاعبين، قبل أن تتواصل المنافسات في النسخة السابعة بدبي، وسط مشاركة واسعة ومستويات فنية متقدمة، عكست التطور الكبير في الأداء واتساع قاعدة الممارسين.

كما انطلقت الجولة الأولى من النسخة الثالثة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لمنافسات فئة (من دون البدلة) في دبي، كإحدى أبرز محطات بداية الموسم، حيث أسهمت في تحفيز التنافس بين الأندية وقياس جاهزية اللاعبين، من خلال نظام تصنيف ونقاط متكامل يرفع مستوى التحدي، ويعزّز جودة الأداء، بما يعكس التطور المتسارع الذي تشهده اللعبة في الدولة.

وبرزت بطولة كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو على صعيد الرياضة النسائية، بمشاركة واسعة من اللاعبات، مع جوائز مالية بلغت 270 ألف درهم، حيث توّج نادي بني ياس بالمركز الأول، تلاه نادي العين، وحل الجزيرة ثالثاً، وسط حضور جماهيري وتفاعل أسري لافت يعكس اتساع قاعدة الممارسة ويرسخ ثقافة الجوجيتسو في المجتمع.

وأعلن الاتحاد في خطوة تعزز البعد المجتمعي، عن استحداث «جائزة الأسرة الداعمة» ضمن جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، تقديراً لدور الأسرة في دعم مسيرة اللاعبين وتعزيز التزامهم، في مبادرة تؤكد الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للمشروع الوطني للجوجيتسو، ودوره في تعزيز الترابط المجتمعي وترسيخ قيم الانضباط والثقة بالنفس والصبر والتحمل لدى النشء.

كما احتضنت مبادلة أرينا منافسات الجوجيتسو ضمن «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026»، بمشاركة لاعبين من عمر 30 عاماً فما فوق، في تأكيد واضح على أن الجوجيتسو رياضة مستدامة ترافق الإنسان في مختلف مراحل حياته، وتعزّز نمط الحياة الصحي لدى أفراد المجتمع.

وخلال شهر رمضان المبارك، شهدت منافسات الجوجيتسو بتحدي حفيت الرياضي، مشاركة واسعة من لاعبي الأندية والأكاديميات، في أجواء تنافسية عكست التطور الفني واتساع قاعدة المشاركة.

كما شهدت بطولة ند الشبا الرياضية (ناس) مشاركة نخبة اللاعبين، حيث اتّسمت النزالات بمستويات فنية عالية وتنافس متقارب، ما يبرز جاهزية الأندية واللاعبين للاستحقاقات المقبلة.

وجاءت بطولة الشيخ منصور بن زايد الرمضانية «الوثبة 2026» لتعزز حضور رياضة الجوجيتسو، بمشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية، في انعكاس واضح لاتساع قاعدة الممارسة واستمرار زخم اللعبة في مختلف المناسبات.

وتؤكد هذه الأرقام والنتائج حجم التطور المتسارع الذي تشهده رياضة الجوجيتسو، من حيث اتساع قاعدة المشاركة وارتفاع المستوى الفني وتعزيز الحضور المجتمعي، بما يعكس نجاح استراتيجية الاتحاد في بناء منظومة رياضية متكاملة، تدعم التميّز التنافسي، وتسهم في إعداد أبطال قادرين على تمثيل الدولة، بأفضل صورة في مختلف المحافل القارية والعالمية.

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة: «تعكس نتائج الربع الأول من عام 2026 حجم العمل المتواصل لتطوير رياضة الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في الدولة، حيث أصبحت البطولات منصات فاعلة لصقل مهارات اللاعبين وتعزيز جاهزيتهم للاستحقاقات المختلفة».

وأضاف: «تنظيم 7 بطولات خلال فترة زمنية قصيرة، بمشاركة آلاف اللاعبين واللاعبات، يؤكد اتساع قاعدة اللعبة، والدور المحوري الذي تقوم به الأندية والأكاديميات في دعم مسيرة التطور. ونلاحظ حضوراً متزايداً للعائلات في مختلف البطولات، وهو ما يعزز ارتباط رياضة الجوجيتسو بالمجتمع».