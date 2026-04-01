ليفاندوفسكي.. حان وقت الوداع!

برلين (د ب أ)

ألمح روبرت ليفاندوفسكي، قائد المنتخب البولندي لكرة القدم، إلى أنه سيعتزل اللعب الدولي بعدما فشل منتخب بلاده في التأهل لنهائيات بطولة كأس العالم. ونشر ليفاندوفسكي «37 عاماً» صورة له على «إنسجرام»، وهو يمسك بشارة القائد في يده ويبدو عليه الإحباط بعد هزيمة فريقه 2/ 3، في مباراة ملحق التأهل أمام منتخب السويد.

وتضمن المنشور أغنية «حان وقت الوداع» للمغنيتين سارة برايتمان وأندريا بوتشيللي.

ولم يرغب لاعب برشلونة في تسمية المنشور بأنه وداع، بل اعتبره «رسالة إلى جماهيرنا التي آمنت بنا»، وأضاف أنه لم يعرف بعد كيف سيستمر في مسيرته. وقال: «أحتاج إلى الحصول على بعض الوقت للتفكير في هذا الأمر، من دون الإدلاء بأي تصريحات في الوقت الحالي». وكان ليفاندوفسكي يهدف للمشاركة للمرة الثالثة في كأس العالم. وكان قد شارك للمرة الأولى مع المنتخب البولندي في 2008 ليخوض بعدها 165 مباراة دولية سجل خلالها 89 هدفاً، وهما رقمان قياسيان بولنديان. وكان ليفاندوفسكي اعتزل اللعب العام الماضي، بعدما تم تجريده من شارة القيادة من قبل المدرب ميخال بروبيرز، ولكنه عاد عندما تولى يان أوربان تدريب المنتخب البولندي.