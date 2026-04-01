الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
ليفاندوفسكي.. حان وقت الوداع!

ليفاندوفسكي.. حان وقت الوداع!
ألمح روبرت ليفاندوفسكي، قائد المنتخب البولندي لكرة القدم، إلى أنه سيعتزل اللعب الدولي بعدما فشل منتخب بلاده في التأهل لنهائيات بطولة كأس العالم. ونشر ليفاندوفسكي «37 عاماً» صورة له على «إنسجرام»، وهو يمسك بشارة القائد في يده ويبدو عليه الإحباط بعد هزيمة فريقه 2/ 3، في مباراة ملحق التأهل أمام منتخب السويد.
وتضمن المنشور أغنية «حان وقت الوداع» للمغنيتين سارة برايتمان وأندريا بوتشيللي.
ولم يرغب لاعب برشلونة في تسمية المنشور بأنه وداع، بل اعتبره «رسالة إلى جماهيرنا التي آمنت بنا»، وأضاف أنه لم يعرف بعد كيف سيستمر في مسيرته. وقال: «أحتاج إلى الحصول على بعض الوقت للتفكير في هذا الأمر، من دون الإدلاء بأي تصريحات في الوقت الحالي». وكان ليفاندوفسكي يهدف للمشاركة للمرة الثالثة في كأس العالم. وكان قد شارك للمرة الأولى مع المنتخب البولندي في 2008 ليخوض بعدها 165 مباراة دولية سجل خلالها 89 هدفاً، وهما رقمان قياسيان بولنديان. وكان ليفاندوفسكي اعتزل اللعب العام الماضي، بعدما تم تجريده من شارة القيادة من قبل المدرب ميخال بروبيرز، ولكنه عاد عندما تولى يان أوربان تدريب المنتخب البولندي.

أخبار ذات صلة
«العراقي» يجوب شوارع بغداد احتفالاً بالعودة للمونديال بعد 40 عاماً
اليابان تعزز مكانتها الآسيوية قبل المونديال ورينارد تحت الضغط
ليفاندوفسكي
كأس العالم 2026
آخر الأخبار
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
الأخبار العالمية
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
اليوم 01:44
مبنى متضرر في طهران عقب غارات أميركية إسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
اليوم 01:44
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
الأخبار العالمية
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
اليوم 01:44
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة صور جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
اليوم 01:44
سحابة دخان تتصاعد عقب قصف منشآت مدنية في السودان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. ممارسات ممنهجة لإبقاء حالة الفوضى
اليوم 01:44
