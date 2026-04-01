262 مليون جنيه إسترليني خسائر تشيلسي في 2025

لندن (د ب أ)

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، عن خسائر قبل حساب الضرائب بقيمة 4. 262 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن تشيلسي سجل أرباحاً بلغت 4. 128 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية السابقة، مدعومة ببيع فريق النساء لشركة بلو كو ميدكو، وهي شركة فرعية، مقابل نحو 200 مليون جنيه إسترليني. وأشار النادي إلى أن الخسائر ترجع جزئياً نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل في موسم 2024 / 2025 مقارنة بالعام السابق.

وذكر النادي إن الإيرادات بلغت 9. 490 مليون جنيه إسترليني، وهي ثاني أعلى إيرادات في تاريخ تشيلسي، وشملت جزءًا من الأموال التي تم جنيها من الفوز بكأس العالم للأندية الصيف الماضي.

وتم اعتبار تشيلسي ملتزماً بقواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز للفترة الثلاثية المنتهية في 2024 / 2025، والتي تسمح بخسائر قصوى تبلغ 105 ملايين جنيه إسترليني خلال ثلاث سنوات.