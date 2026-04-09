روبرتسون يرحل عن ليفربول بنهاية الموسم

ليفربون (رويترز)

أكد آندي روبرتسون اليوم عزمه الرحيل عن ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي ​الممتاز لكرة القدم، بنهاية الموسم بعد قضاء تسع سنوات في أنفيلد.

وخاض قائد منتخب أسكتلندا 373 مباراة مع ⁠ليفربول منذ انضمامه من هال سيتي في 2017، وسجل ​13 هدفاً وقدم 69 تمريرة حاسمة ​خلال ‌فترة حافلة بالألقاب في ميرسيسايد.

وفاز ⁠روبرتسون ​بالدوري الإنجليزي مرتين، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة، وكأس الرابطة مرتين، وكأس العالم للأندية مرة واحدة، ‌وكأس السوبر الأوروبية مرة واحدة، ودرع المجتمع مرة ‌واحدة.

وقال روبرتسون في منشور على الصفحة الرسمية للنادي على إنستجرام: "ليس من السهل أبداً مغادرة ناد ​مثل ليفربول، فقد كان جزءًا كبيراً من حياتي وحياة عائلتي.

"لكنني أعلم أن الأمور تمضي قدماً في كرة القدم، وأعلم أن الفرق تمضي قدماً، وأعتقد أن الوقت ‌قد حان بالنسبة لي ​للمضي قدماً والذهاب حيثما تقودني خطوتي التالية ومسيرتي المهنية.

"سأظل دائماً أسترجع الذكريات الرائعة في هذا النادي، فقد بذلت قصارى جهدي في ​هذا النادي ‌على ⁠مدار تسع ‌سنوات.

"سيظل هذا النادي ‌يعني لي كل شيء، وسيظل المشجعون يعنون لي كل شيء. لقد كانت ⁠رحلة رائعة".

ويأتي هذا بعدما أعلن محمد ​صلاح، أحد أعظم لاعبي ليفربول على الإطلاق والقاطرة التي قادت الفريق لحقبة النجاح الحديثة، أنه سيغادر أنفيلد في نهاية الموسم.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في الدوري برصيد 49 نقطة ​من 31 مباراة، ويستضيف فولهام بعد غد ​السبت.