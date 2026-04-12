الأحد 12 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
التعمري يقود رين إلى المركز الخامس في الدوري الفرنسي

12 ابريل 2026 10:46


باريس (أ ف ب)
قاد الأردني موسى التعمري فريقه رين إلى المركز الخامس في الدوري الفرنسي لكرة القدم، في الفوز على ضيفه أنجيه 2-1 أمس السبت في المرحلة 29.
وسجّل التعمري الهدف الثاني لفريقه (25) بعد التقدّم بهدف ماركوس لويه بالخطأ في مرماه (12)، فيما سجّل البديل بورسبر بيتر هدف أنجيه (65) وأهدر زميله المغربي أمين السباعي ركلة جزاء (81).
ورفع التعمري، الذي يخوض منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه هذا الصيف، رصيده إلى أربعة أهداف في الدوري هذا الموسم، في مباراته الـ28، إلى جانب تقديمه خمس تمريرات حاسمة.
وسجل الأردني الدولي هدفه بتسديدة من فوق الحارس بعد تمريرة طويلة من فالنتان رونجييه.
ورفع رين رصيده إلى 50 نقطة في المركز الخامس المؤهل إلى الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، بفارق الأهداف عن ليل الرابع، ونقطتين عن مرسيليا الثالث في مركز مؤهل مباشرة إلى دوري الأبطال.
وانتهت «مباراة البقاء» بين أوكسير ونانت بالتعادل السلبي، وهي نتيجة تصبُّ أكثر في مصلحة أوكسير من نانت.
وحافظ أوكسير (24 نقطة) صاحب المركز السادس عشر المؤهل لخوض ملحق الهبوط، على تقدّمه بخمس نقاط على نانت السابع عشر، الذي لا يزال لديه مباراة مؤجّلة سيخوضها في 22 أبريل أمام المتصدر باريس سان جرمان.

