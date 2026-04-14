توقعات ربع نهائي دوري الأبطال.. هل يحقق ريال مدريد وبرشلونة المعجزة؟



معتز الشامي (أبوظبي)

عندما تدخل بطولة دوري أبطال أوروبا مرحلة حاسمة، تُصبح النسب المئوية مهمة، لكن التاريخ له تأثيره الكبير أيضاً، وفي هذا الصدد حلّلت شبكة «أوبتا» نتائج مباريات الإياب في ربع النهائي، راسمةً صورة تُظهر فِرقاً مرشّحة للفوز بوضوح، وفرقاً أخرى على وشك الخروج من البطولة، ومع ذلك، هناك مباريات لا تكفي فيها الأرقام وحدها لتفسير ما قد يحدث على أرض الملعب.

وفي ميونيخ، تُعد المواجهة بين بايرن ميونيخ وريال مدريد خير مثال على هذا التناقض بين الإحصائيات والروح التنافسية، ويتمتع الفريق الألماني بأفضلية بعد فوزه في مباراة الذهاب 2-1، وتشير «أوبتا» إلى أن فرص تأهله تبلغ 83.68%، لكن ريال مدريد الذي لا تتجاوز فرصه 16.32% يستطيع تحويل المستحيل إلى أمر معتاد في دوري أبطال أوروبا.

ويُعَد فريق فينسنت كومباني الأوفر حظاً للفوز على ملعب أليانز أرينا، بنسبة 56.7%، بينما يضمن التعادل (20.3%) تأهله إلى نصف النهائي لمواجهة باريس سان جيرمان أو ليفربول. ويحقق ريال مدريد الفوز بنسبة 23%، لكن بالطبع، سيحتاج للفوز بأكثر من هدف لتجنب الوقت الإضافي، وربما ركلات الترجيح.

ويواجه برشلونة مهمة صعبة أيضاً، حيث يصل إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو بعد هزيمة (2-1) في مباراة الذهاب، حيث تمكّن أتلتيكو مدريد من تحقيق الفوز، ويملك الآن أفضلية قلبت الموازين تماماً.

وقبل أسابيع قليلة فقط، توقّعت «أوبتا» فوز برشلونة، لكن النتيجة 0-2 قلبت الطاولة، وجعلت فريق هانسي فليك بحاجة إلى عودة قوية، حيث تبلغ نسبة تأهل أتلتيكو 79.61%، مقابل 20.39% لبرشلونة، وبالنسبة لمباراة الإياب، تتوقع «أوبتا» فوز برشلونة بنسبة 50.4%، بينما يحقق أتلتيكو مدريد فوزاً آخر بنسبة 27.1%، وتنتهي المباراة بالتعادل بنسبة 22.5%.

ومع ذلك، فالوضع ليس محسوماً، عندما نتحدث عن عملاقي الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، فالأمر لا يتعلق بالتوقعات فحسب، بل بالظروف المحيطة وخبرة الليالي الأوروبية.

أما المباراتان الأخريان، فتبدوان أقل عرضة للمفاجآت، فقد حقق باريس سان جيرمان فوزه على ليفربول بنتيجة 2-0، ما يجعله من بين الفرق ذات أعلى احتمالية للتأهل، حيث تبلغ نسبة تأهل الفريق الباريسي لنصف النهائي 85.75%، فيما تصل نسبة ليفربول إلى 14.25%، وتمنح «أوبتا» ليفربول أفضلية طفيفة للفوز بمباراة الإياب بنسبة 39.6%، بينما يحدث التعادل بنسبة 22.8%، وفي النسبة المتبقية البالغة 37.6% يهزمهم باريس سان جيرمان مرة أخرى، كما فعل في ميرسيسايد الموسم الماضي.

ووضع فوز أرسنال في مباراة الذهاب على سبورتنج لشبونة 1-0، الفريق الإنجليزي في موقف مريح للغاية، حيث تبلغ نسبة تأهله من لندن 88.38%، في حين تصل نسبة الفريق البرتغالي إلى 11.62%. ويظهر أرسنال أيضاً في التوقعات كأبرز المرشحين للفوز باللقب، بنسبة 34.48% تضعه في الصدارة.

وتتوقع «أوبتا» فوز أرسنال بمباراة الإياب بنسبة 61.4%، فيما تبلغ نسبة فوز سبورتنج 17.1%، وتنتهي المباراة بالتعادل الذي يضمن تأهل أرسنال بنسبة 21.5%.

والتباين بين البيانات والتوقعات لافت للنظر، حيث يعد تأهل باريس سان جيرمان وآرسنال إلى نصف النهائي شبه مضمون، بينما يتمتع بايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد بأفضلية كبيرة، في المقابل، يبدو ريال مدريد وبرشلونة مرشحين لتحقيق معجزة، بفرص أقل بكثير، لكن بحجج تتجاوز مجرد الإحصائيات.