أكثر فرق «الأبطال» ربحاً.. البايرن يتفوق!

معتز الشامي (أبوظبي)

يُعد لقب دوري أبطال أوروبا قمة المجد، الذي تسعى إليه فرق القارة العجوز، لكن بالنسبة للعديد من الفرق، تستغل البطولة كوسيلة لجمع أكبر قدر ممكن من المال قبل الخروج منها.

وتتيح المشاركة في دوري أبطال أوروبا مصادر دخل متعددة، حيث يتم توزيع ما يزيد قليلاً على 2.1 مليار جنيه أسترليني على الأندية، ومع اكتمال المربع الذهبي للبطولة (باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وأرسنال وأتلتيكو مدريد)، ما هي الجوائز المالية التي حصل عليها كل فريق من مشاركته في نسخة هذا الموسم من دوري أبطال أوروبا حتى الآن؟.

ويتصدر قائمة الإيرادات بايرن ميونيخ (109.63 مليون جنيه أسترليني)، مع ما يقدمه من أداء مذهل، حيث يتألق نجوم مثل هاري كين، ومايكل أوليسه، ولويس دياز. وكان فوزه الساحق على ريال مدريد بنتيجة 6-4 في مجموع المباراتين بمثابة إعلان قوي عن قدرتهم على تحقيق اللقب هذا الموسم.

وفي المركز الثاني يأتي أرسنال (106.46 مليون جنيه أسترليني)، رغم أنه لا يقدم نفس مستوى أدائه في النصف الأول من الموسم، لكنه وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه أتلتيكو مدريد.

ويحلّ باريس سان جيرمان (104.25 مليون جنيه إسترليني) بالمركز الثالث، وبعد تغلبه على ليفربول بنتيجة إجمالية 4-0 في ربع النهائي، يبقى أن نرى ما إذا كان الفريق الباريسي بقيادة لويس إنريكي سيتمكن من تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي.

ورغم توديعه البطولة، يحتل ليفربول المركز الرابع بـ(94.13 مليون جنيه أسترليني)، حيث عانى «الريدز» في موسمهم الثاني تحت قيادة أرني سلوت أكثر مما توقعه أي شخص، حيث خرج الفريق رسمياً من الموسم دون أي لقب.

وفي المركز الخامس، يأتي أتلتيكو مدريد (93.11 مليون جنيه إسترليني)، والذي تخطى برشلونة في ربع النهائي بنتيجة إجمالية (3-2) بعد مواجهتين مثيرتين في كامب نو وواندا ميتروبوليتانو.

ويحلّ ريال مدريد، سادساً، بـ(89.95 مليون جنيه أسترليني) والذي تعاقد مع تشابي ألونسو في محاولة لتعزيز رقمه القياسي في عدد ألقاب دوري الأبطال (15)، لكن سرعان ما أقيل ألونسو، وكلّف ألفارو أربيلوا بمهمة إعادة ريال مدريد إلى المسار الصحيح، لكن الإسباني اصطدم بالعملاق البافاري في ربع النهائي.

وفي المركز السابع يأتي برشلونة بـ(87.08 مليون جنيه أسترليني)، والذي يمتلك العديد من اللاعبين الموهوبين مثل، لامين يامال، ورافينيا، وبيدري، ما جعل وصوله إلى مراحل متقدمة في البطولة هذا الموسم أمراً حتمياً. مع ذلك، ولذا يشعر الفريق بخيبة أمل مريرة لعدم تمكنه من تجاوز عقبة أتلتيكو مدريد، في ربع النهائي.

ويحتلّ مانشستر سيتي المركز الثامن بـ(83.41 مليون جنيه أسترليني)، والذي فاز بقيادة بيب جوارديولا بأول لقب له في دوري أبطال أوروبا موسم 2022/23، محققاً الثلاثية التاريخية، بعدما قدم الفريق أداءً جيداً في مرحلة الدوري، لكنه ودّع البطولة من دور الـ16 على يد ريال مدريد.

ويكمل قائمة العشرة الأوائل، تشيلسي (78.91 مليون جنيه إسترليني) وتوتنهام (71.86 مليون جنيه إسترليني)، وذلك رغم توديعهما البطولة من ثمن النهائي بعد هزائم ساحقة أمام باريس سان جيرمان وبرشلونة على التوالي.