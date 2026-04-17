الجمعة 17 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
«مورتي 8» يسجل حضوره اللافت مع خورفكان في «دوري أدنوك»

17 ابريل 2026 15:30

فيصل النقبي (خورفكان)
يواصل المهاجم البرتغالي إيلتون مورتي تأكيد حضوره القوي مع خورفكان خلال الموسم الحالي، بعدما برز كأحد أهم الأوراق الهجومية في صفوف الفريق، بفضل أرقامه التصاعدية وتأثيره المباشر في نتائج الفريق.ونجح البرتغالي "32 عاماً" في التألق في آخر جولتين، حيث سجل هدفاً أمام بني ياس وصنع هدفاً أمام البطائح، ولعب دوراً كبيراً في حصول فريقه على أربع نقاط رفعت رصيده للنقطة 24 .
وسجل مورتي هذا الموسم 8 بصمات بواقع 6 أهداف وصناعة هدفين، لتصبح بصمته واضحة في الخط الأمامي، امتداداً لما قدمه منذ عودته مجدداً إلى الفريق في موسم 2024-2025 خلال الدور الثاني، حيث نجح حينها في تسجيل 3 أهداف وصناعة 6.
وتعود بداية أرقامه مع خورفكان إلى موسم 2022-2023، الذي سجل فيه 8 أهداف وصنع 3، فيما كانت تجربته الأولى قد جاءت بعد مسيرة مع أندية برتغالية، قبل أن يخوض تجربة احترافية في الدوري التركي، ومن ثم العودة إلى خورفكان في منتصف الموسم الماضي.
وبذلك يصل إجمالي مساهماته إلى 20 هدفاً و12 صناعة خلال ثلاثة مواسم ونصف، في مؤشر واضح على تطوره واستمراريته الهجومية.
وأكد مورتي أنه يتطلع إلى مواصلة تقديم الأفضل مع الفريق، معرباً عن أمله في أن يكون عند حسن ظن جمهور خورفكان، الذي يساند الفريق في كل الظروف، مشدداً على أن الفريق سيقدم الأفضل فيما تبقى من الموسم.وأشار إلى أهمية الحضور الجماهيري لمساندة الفريق في المباريات المتبقية للفريق خاصة على أرضه.

