الإثنين 20 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الشارقة والبطائح إلى نصف نهائي كأس الإمارات للسلة

20 ابريل 2026 14:45

 
علي معالي (أبوظبي)
تأهل فريقا الشارقة والبطائح إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الإمارات لكرة السلة للرجال، بعد فوز الشارقة على الظفرة بنتيجة 93-59 بأرباع 32-7 و12-32 و23-13 و26-16 ، والبطائح على الجزيرة بنتيجة 89-78، بأرباع 30-23 و23-18 و30-19 و15-18 ، وكانت مباراتا الذهاب قد انتهت بفوز الشارقة والبطائح أيضاً.
وتحظى هذه البطولة باهتمام كبير، في ظل المنافسة بين فِرق الصدارة في ملاعبنا، ممثّلةً في شباب الأهلي بطل لقبي الدوري وكأس الاتحاد لهذا الموسم، والنصر وصيف الدوري وكأس الاتحاد، والشارقة ثالث ترتيب الدوري والبطائح صاحب المركز الرابع.
وتُجرى البطولة بنفس نظام الاتحاد الدولي، الذي يعتمد نتيجة الوقت الأصلي للمباراة، دون اللجوء للوقت الأصلي في حال التعادل، وهو ما يجعل كل فريق يسعى إلى تسجيل أكبر قدر من النقاط، خاصة أنها من ضمن حسم الموقف في حال التساوي في عدد الانتصارات.

أخبار ذات صلة
14 رمية ثلاثية.. رقم قياسي في تاريخ السلة الإماراتية بتوقيع عمر العامري
«مورتي 8» يسجل حضوره اللافت مع خورفكان في «دوري أدنوك»
فريق الشارقة لكرة السلة
البطائح
دوري السلة
دوري السلة للرجال
اتحاد السلة
آخر الأخبار
تفكيك تنظيم إرهابي خطط لزعزعة أمن الدولة واستقرارها
علوم الدار
تفكيك تنظيم إرهابي خطط لزعزعة أمن الدولة واستقرارها
اليوم 17:09
قتيل بهجوم "ضخم" على ميناء في روسيا
الأخبار العالمية
قتيل بهجوم "ضخم" على ميناء في روسيا
اليوم 18:04
تعاون بين «جمارك رأس الخيمة» والشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية
اقتصاد
تعاون بين «جمارك رأس الخيمة» والشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية
اليوم 18:03
شعار مؤسسة الشارقة للفنون
التعليم والمعرفة
«الشارقة للفنون» تفتح باب التقديم للنسخة التاسعة من منحة إنتاج الأفلام القصيرة
اليوم 17:48
دي كانيو: يوفنتوس الأقرب لوصافة «الكالتشيو» وسباليتي «كلمة السر»
الرياضة
دي كانيو: يوفنتوس الأقرب لوصافة «الكالتشيو» وسباليتي «كلمة السر»
اليوم 17:45
