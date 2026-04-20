الشارقة والبطائح إلى نصف نهائي كأس الإمارات للسلة



علي معالي (أبوظبي)

تأهل فريقا الشارقة والبطائح إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الإمارات لكرة السلة للرجال، بعد فوز الشارقة على الظفرة بنتيجة 93-59 بأرباع 32-7 و12-32 و23-13 و26-16 ، والبطائح على الجزيرة بنتيجة 89-78، بأرباع 30-23 و23-18 و30-19 و15-18 ، وكانت مباراتا الذهاب قد انتهت بفوز الشارقة والبطائح أيضاً.

وتحظى هذه البطولة باهتمام كبير، في ظل المنافسة بين فِرق الصدارة في ملاعبنا، ممثّلةً في شباب الأهلي بطل لقبي الدوري وكأس الاتحاد لهذا الموسم، والنصر وصيف الدوري وكأس الاتحاد، والشارقة ثالث ترتيب الدوري والبطائح صاحب المركز الرابع.

وتُجرى البطولة بنفس نظام الاتحاد الدولي، الذي يعتمد نتيجة الوقت الأصلي للمباراة، دون اللجوء للوقت الأصلي في حال التعادل، وهو ما يجعل كل فريق يسعى إلى تسجيل أكبر قدر من النقاط، خاصة أنها من ضمن حسم الموقف في حال التساوي في عدد الانتصارات.