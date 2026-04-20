أبطال الفنون القتالية: التتويج في منافسات «الإمارات الوطنية» أفضل إعداد لـ«آسيوية أوزبكستان»



أبوظبي (وام)

أكد عدد من أبطال الفنون القتالية المختلطة، المتوجين بالمراكز الأولى في منافسات بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، التي اختُتمت أمس في صالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، أن نزالات البطولة كانت أفضل إعداد للمشاركة في منافسات البطولة الآسيوية المقررة في أوزبكستان خلال مايو المقبل.

وأعرب اللاعب عمر المرزوقي، المتوّج بالميدالية الذهبية، عن فخره بما قدمه في بطولة الإمارات الوطنية، والوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل المشاركة الشهر المقبل في البطولة الآسيوية.

وأضاف أنه حقق الميدالية الذهبية بعد الفوز بالضربة القاضية، عقب نزالات قوية في وزن 65 كجم أمام خصم صعب للغاية، لكن الوقوف على منصة التتويج كان هدفه منذ البداية، والذهبية أفضل دعم له قبل المشاركات الخارجية المقبلة.

من جانبه، أكد اللاعب غيث خليفة، المتوج بالميدالية الفضية في وزن 56 كجم، أن بطولة الإمارات الوطنية قدمت مستويات فنية مميزة من جميع اللاعبين المشاركين في مختلف الأوزان، الأمر الذي انعكس على قوة النتائج، وكذلك على جاهزية لاعبي المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها البطولة الآسيوية.

وفي السياق ذاته، عبّر اللاعب سيف الجنيبي عن سعادته بالتتويج بالميدالية الذهبية في وزن 70 كجم، مؤكداً أن صعوبة المنافسات ساهمت كثيراً في دعم اللاعبين المشاركين، وإكسابهم المزيد من الخبرة قبل البطولة الآسيوية التي تتطلب جهداً وتركيزاً أكبر، لافتاً إلى أن تنوع المشاركات من مختلف أندية الدولة انعكس على قوة الأداء.

من جهته أكد اللاعب أحمد فهد، المتوّج بالميدالية الفضية، أن الزخم الكبير الذي صاحب البطولة، إلى جانب تنوع المنافسات في مختلف الفئات، أسهم في رفع المستوى الفني، وكذلك تعزيز الجاهزية البدنية للاعبي المنتخب المشاركين في الاستحقاقات المقبلة، ما سيدعم فرصهم في الصعود إلى منصات التتويج.

وعلى صعيد آخر، قال اللاعب حمزة الكيلاني، الذي شارك في وزن 70 كجم ونال الميدالية الفضية، إن منافسه في النهائي كان عنيداً للغاية، وعلى الرغم من عدم تحقيقه الميدالية الذهبية، فإن مواجهته لاعباً بهذه الخبرة أسهمت في اكتسابه العديد من المهارات الفنية.