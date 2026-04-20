حمد المقبالي: لا أريد ركلات الترجيح أمام ماتشيدا



معتز الشامي (أبوظبي)

أكد حمد المقبالي حارس مرمى منتخبنا الوطني ونادي شباب الأهلي، جاهزية فريقه للصدام المرتقب أمام فريق ماتشيدا زيلفيا الياباني، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا غداً الثلاثاء، والذي يجمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، عند الثامنة والربع مساء بتوقيت الإمارات.

وأشار إلى أن شباب الأهلي حقق المطلوب حتى الآن عبر التعامل خطوة بخطوة مع البطولة والوصول إلى أبعد نقطة، حيث سيلعب نصف النهائي غداً بدوافع الوصول إلى النهائي، ثم التفكير في حلم التتويج باللقب، وقال: «حققنا هدفنا بأن نسير لأبعد نقطة حتى الآن، لكن هدفنا الأهم هو العودة للإمارات حاملين الكأس وهو أمر يسعد كل إماراتي لأننا نستحق ذلك، ونمتلك لاعبين مميزين، وندخل للمباراة في قمة التركيز غداً».

وعن التعود على ضغط المباريات بعد أن خاض فريقه مباراة قوية بشوطين إضافيين في ربع النهائي وقال: «نحن كلاعبين علينا التكييف مع ظروف كل بطولة، وأرى أن زملائي اللاعبين خاضوا جلسات استشفاء وتدريبات علاجية للتخلص من الإرهاق، وسيكون لدينا حماس ورغبة في الظهور بصورة مميزة وتنفيذ تعليمات المدرب داخل الملعب، وجميع اللاعبين معنوياتهم مرتفعة وهدفهم بلوغ النهائي والتتويج باللقب».

وتحدّث عن احتمالية وصول المباراة بركلات الترجيح في المباراة المرتقبة غداً قال: «أستعد لكل مباراة بتركيز كبير، لكن أتمنى أن ننهي المباراة خلال الوقت الأصلي ولا نضطر لركلات الترجيح، فأنا لا أريد الوصول إلى تلك المرحلة في المباراة، نعم أنا جاهز تماماً لتحدي ركلات الترجيح دوماً، وأجيد التعامل معها، ولا أتعرض لضغوط خلال التصدي لها، ولكننا لا نريد أن نستنزف الكثير من الجهد في أشواط إضافية، بل نفضل إنهاء المباراة في الوقت الأصلي وسيكون هذا هو الهدف الأهم للفريق».

وأضاف: «نعلم هدفنا من المشاركة في البطولة، وهو التتويج باللقب، ولدينا ثقة كبيرة في أنفسنا، كما أن جميع اللاعبين يثقون في الجهاز الفني وفي أنفسهم، ونحن نرغب في إسعاد الشعب الإماراتي بالعودة بلقب قاري بحجم دوري أبطال آسيا، وتعويض ضياع فرصة التتويج في 2015».