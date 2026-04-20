بالأرقام.. فاز النصر وخسر الوصل.. انتصر الواقع في نصف ساعة

معتز الشامي (أبوظبي)

لم تكن خسارة الوصل أمام النصر السعودي برباعية نظيفة مساء أمس الأول ووداعه دوري أبطال آسيا 2، من الدور ربع النهائي، مجرد نتيجة ثقيلة عابرة، بل جاءت انعكاساً واضحاً لفارق كبير في الجاهزية الفنية والقدرة على استثمار اللحظات الحاسمة في المباراة.

وتعكس الأرقام الفنية صورة صريحة لمجريات اللقاء وما يمكن وصفه بانهيار «الفهود» في نصف ساعة أمام الطوفان الهجومي للضيوف، الذين دخلوا المباراة بتشكيلة أساسية كاملة للمرة الأولى هذا الموسم، حيث سجّل كل من كريستيانو رونالدو، وإينيجو مارتينيز، وعبدالإله العمري، وساديو ماني الأهداف، ليبقى الفريق في سباق تحقيق الثنائية، في ظل تصدُّره أيضا دوري المحترفين السعودي.

وفرض النصر أسلوبه منذ البداية، مستحوذاً على الكرة بنسبة 62% مقابل 38% للوصل، وهو ما ترجمه إلى تفوّق هجومي واضح بـ17 تسديدة مقابل 9 فقط، والأهم أن 8 من تسديداته كانت على المرمى، في حين اكتفى الوصل بمحاولة واحدة فقط بين القائمين والعارضة، وهو رقم يعكس عجزاً هجومياً حاداً.

ولم يكن هذا العجز مجرد مصادفة، بل نتيجة مباشرة لغياب الفاعلية في الثلث الأخير، حيث فشل الوصل في صناعة فرص حقيقية، مكتفياً بمحاولات خجولة لم ترتقِ إلى مستوى التهديد، بينما وصل النصر إلى 11 فرصة وصناعة أكثر خطورةً وتنظيماً.

والأخطر أن الوصل لم يسجّل أي فرصة محققة طوال اللقاء، ما يكشف حجم المشكلة في التحول الهجومي، سواء على مستوى التحركات أو جودة القرار في الثلث الأخير.

ورغم تفوّق الوصل في عدد التمريرات الصحيحة بـ451 تمريرة، مقابل 260 للنصر، فإن هذه الأفضلية بدت شكلية دون تأثير حقيقي، حيث افتقد الفريق للسرعة والعمق في نقل الكرة، واكتفى بتداولها في مناطق الوسط بعيدة عن الخطورة.

وهذا يتضح أكثر من خلال عدد التمريرات داخل الثلث الأخير، حيث تفوّق النصر بوضوح بـ112 تمريرة، مقابل 53 فقط للوصل، ما يعكس جرأة هجومية أعلى وقدرة أكبر على كسر الخطوط والوصول إلى مناطق الحسم.

وفي الصراعات الفردية، كان التفوق واضحاً للنصر، خاصة في الالتحامات الأرضية التي كسبها بنسبة 54%، إضافة إلى نجاحه في المراوغات بنسبة 67%، وهو ما منحه أفضلية مستمرة في استعادة الكرة وبناء الهجمات. كما ظهر الفريق السعودي أكثر تنظيماً دفاعياً، حيث تعامل بكفاءة مع محاولات الوصل المحدودة، وأغلق المساحات بشكل جيد، مع قدرة أكبر على التشتيت وقطع الكرات في اللحظات الحاسمة.

وفي النهاية، كشفت المباراة عن خلل واضح في منظومة الوصل، ليس فقط على مستوى التنفيذ، بل في الفكرة نفسها، حيث غابت الحلول، وافتقد الفريق للسرعة والحسم، مقابل فريق منافس لعب بواقعية عالية واستثمر كل تفوّقه داخل الملعب. الهزيمة لم تكن مجرد خسارة ثلاث نقاط أو مباراة إقصائية، بل رسالة واضحة بأن الاستحواذ وحده لا يكفي، وأن كرة القدم الحديثة تحسمها الفاعلية، وهي العنصر الذي افتقده الوصل تماماً في هذه المواجهة.

ومن جانبه، أكد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس أن نادي النصر يجب أن يواصل مشواره حتى التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2، بعد فوزه الكبير 4-0 على الوصل في مواجهة الدور ربع النهائي.

وأضاف: «بدت المباراة سهلة، لكن المنافس فريق جيد للغاية، ويتمتع بتنظيم كبير. أنا معجب بهم، فهم منظّمون تكتيكياً بشكل مميز، لقد حققنا الآن 17 انتصاراً متتالياً، ولهذا أهنئ اللاعبين وجماهير النصر على هذا الفوز».

وأوضح: «هذه البطولة مهمة جداً بالنسبة لنا. النصر لم يسبق له الفوز بهذه البطولة، ولا أي فريق سعودي توّج بها من قبل، لذلك تعاملنا معها بجدية منذ البداية. كان بإمكاننا أن نكون أفضل في بعض الجوانب، لكن الجميع قدّم أفضل ما لديه».

وفي المقابل، سادت خيبة الأمل لدى روي فيتوريا وفريقه بعد بداية بطيئة جعلتهم يواجهون مهمة صعبة، في ظل تقدم النصر 3-0 خلال أول 26 دقيقة.

وعن المباراة قال فيتوريا: «لم تكن كما توقعنا من حيث النتيجة. لم نبدأ بشكل جيد، ولم نكن شرسين في الشوط الأول. سمحنا لهم باللعب، وجودتهم في الخط الأمامي جعلت الأمور صعبة علينا، قمنا بتغييرات في الشوط الثاني ولعبنا بعقلية مختلفة، وكان هناك توازن أكبر في المباراة. حصلنا على فرص، لكننا لم نستغلها».

فيما رشّح فيتوريا فريق النصر الذي سبق وقاده في محطات سابقة، للفوز بلقب البطولة، مشيراً إلى أنه الفريق الأكثر جاهزية بين فرق البطولة لحصد اللقب.