ولفرهامبتون.. «هبوط رسمي» من الدوري الإنجليزي

لندن (رويترز)

هبط ولفرهامبتون واندرارز من ​الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن أصبح ⁠متذيل الترتيب يبتعد بفارق 16 ​نقطة عن منطقة الأمان قبل ​خمس ‌مباريات على ⁠نهاية ​الموسم.

وتراجع أداء النادي الموجود في منطقة ميدلاندز بشكل كبير بعد النصف الأول ‌المروع من الموسم، الذي فشل ‌فيه في الفوز خلال أول 19 مباراة، وجاء تعادل ​وستهام يونايتد صاحب المركز 17 بنتيجة صفر-صفر مع كريستال بالاس ليحسم مصيره.

وخسر ولفرهامبتون 3-صفر ‌أمام ليدز يونايتد ​يوم السبت ليتجمد رصيده عند 17 نقطة بعد 33 مباراة، وبينما أدى تعادل ​توتنهام هوتسبير ‌مع ⁠برايتون ‌آند هوف ‌ألبيون إلى تأجيل الهبوط الذي كان ⁠لا مفر منه، فإن فريق ​المدرب روب إدواردز يتجه الآن رسمياً إلى الدرجة الثانية.

وأنهى الهبوط مسيرة ولفرهامبتون التي استمرت ثمانية مواسم ​في الدوري الإنجليزي الممتاز.