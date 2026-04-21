ولفرهامبتون.. «هبوط رسمي» من الدوري الإنجليزي

لندن (رويترز)
هبط ولفرهامبتون واندرارز من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن أصبح متذيل الترتيب يبتعد بفارق 16 نقطة عن منطقة الأمان قبل خمس مباريات على نهاية الموسم.
وتراجع أداء النادي الموجود في منطقة ميدلاندز بشكل كبير بعد النصف الأول المروع من الموسم، الذي فشل فيه في الفوز خلال أول 19 مباراة، وجاء تعادل وستهام يونايتد صاحب المركز 17 بنتيجة صفر-صفر مع كريستال بالاس ليحسم مصيره.
وخسر ولفرهامبتون 3-صفر أمام ليدز يونايتد يوم السبت ليتجمد رصيده عند 17 نقطة بعد 33 مباراة، وبينما أدى تعادل توتنهام هوتسبير مع برايتون آند هوف ألبيون إلى تأجيل الهبوط الذي كان لا مفر منه، فإن فريق المدرب روب إدواردز يتجه الآن رسمياً إلى الدرجة الثانية.
وأنهى الهبوط مسيرة ولفرهامبتون التي استمرت ثمانية مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.