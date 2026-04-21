«أبوظبي لألعاب المضرب» بطل دوري «ناشئات الطاولة»

أبوظبي (الاتحاد)

توج فريق ناشئات نادي أبوظبي لألعاب المضرب بلقب دوري الإمارات لكرة الطاولة للموسم الرياضي 2025-2026، مع ختام البطولة، التي جرت في نادي الشارقة لرياضة المرأة.

وقام بتتويج الفريق الفائز عبدالرحمن صالح المنهالي عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب المضرب، وشيخة خميس الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة الطاولة رئيس لجنة تطوير كرة الطاولة النسائية، عقب الختام.

و حسم الفريق اللقب مبكراً قبل جولتين من نهاية الدوري، وذلك بتحقيق انتصارين متتاليين، حيث فاز على نادي العروبة بنتيجة 3-1، وعلى أكاديمية TTC بنتيجة 3-0، لينهي البطولة في صدارة الترتيب دون أي خسارة، كما عزز النادي حضوره في البطولة بتحقيق المركز الثاني في فئة السيدات.

و أكد الدكتور حمد عبدالله المحياس، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب المضرب، أن التتويج يمثل إنجازاً نوعياً يعكس رؤية عمل واضحة وعمل مؤسسي متكامل، لافتاً إلى أن التتويج ليس مجرد فوز بلقب، بل هو ثمرة جهد مؤسسي متواصل واستثمار حقيقي في المواهب، حيث نجح نادٍ حديث التأسيس في فرض حضوره بقوة، وتحقيق المركز الأول على مستوى الدولة خلال فترة زمنية وجيزة.