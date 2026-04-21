«سباق البريميرليج».. تعرّف على فرص السيتي وأرسنال في حسم اللقب

معتز الشامي (أبوظبي)

اشتدت المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قلّص مانشستر سيتي الفارق مع أرسنال المتصدر إلى 3 نقاط فقط، ويملك فريق بيب جوارديولا مباراة مؤجّلة، يخوضها الأربعاء المقبل، عندما يحلّ ضيفاً على بيرنلي صاحب المركز التاسع عشر. وبإمكانه معادلة رصيد النقاط مع أرسنال، وبعد ذلك، سيتبقى لكل فريق 5 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا تعادلت الأندية في النقاط، ينصّ دليل الدوري الإنجليزي الممتاز على أن ترتيب الفرق في الجدول النهائي يتم تحديده وفقاً للمعايير التالية، بهذا الترتيب «فارق الأهداف، الأهداف المسجلة، النقاط المكتسبة في المواجهات المباشرة، الأهداف المسجلة خارج الأرض في المواجهات المباشرة، مباراة فاصلة».

فيما يتعلق بفارق الأهداف، يتقارب أرسنال ومان سيتي بشدة، حيث سجّل أرسنال 63 هدفاً واستقبل 26 هدفاً، أي بفارق +37 هدفاً. أما مان سيتي، ففارق أهدافه +36 هدفاً. وإذا حسم اللقب بعدد الأهداف المسجلة، فيتقدم سيتي بفارق ضئيل 65 هدفاً مقابل 63.

وإذا تعادل الفريقان في النقاط وفارق الأهداف والأهداف المسجلة، فسيفوز مان سيتي باللقب لأنه حصد نقاطاً أكثر في المباراتين المباشرتين ضد أرسنال هذا الموسم، بفارق 4 نقاط، مقابل نقطة واحدة (فوز وتعادل). ولن تقام مباراة فاصلة لحسم اللقب.

لكن ماذا عن المباريات المتبقية للفريقين؟!

ففي 22 أبريل، يواجه مان سيتي فريق بيرنلي، والذي خسر 7 من آخر 10 مباريات له في الدوري (تعادلان، فوز واحد). كان فريق جوارديولا قد سحق بيرنلي بنتيجة 5-1 في مباراة الذهاب في سبتمبر الماضي.

وبعد ذلك، ستتاح الفرصة لأرسنال للعودة إلى الصدارة، عندما يستضيف نيوكاسل يونايتد، مطلع الأسبوع، يوم السبت 25 أبريل، حيث لن يخوض مان سيتي أي مباراة في الدوري لانشغاله بمباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي 2 مايو، يستقبل أرسنال نظيره فولهام على ملعب الإمارات، ويخرج مان سيتي لمواجهة إيفرتون في 4 مايو، ثم يستضيف نظيره برينتفورد، على ملعب الاتحاد، في 9 مايو.

ويخرج أرسنال لمواجهة وستهام، في 10 مايو، ويعود لاستقبال بيرنلي على ملعب الإمارات، في 17 مايو، وفي نفس اليوم يخرج مان سيتي لمواجهة بورنموث، مع العلم أن التاريخ سيتغير، إذا وصل سيتي إلى نهائي كأس الاتحاد في 16 مايو.

وفي الجولة الأخيرة 24 مايو، يخرج أرسنال لمواجهة كريستال بالاس، فيما يستقبل مان سيتي نظيره أستون فيلا، على ملعب الاتحاد. فيما لم يُحدد بعد موعد مباراة مان سيتي وكريستال بالاس المؤجلة من الجولة 31.

أما عن تأثير المسابقات الأخرى، فقد تأهل أرسنال إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ما يعني أنه سيخوض مباراتين ضد أتلتيكو مدريد الإسباني يومي الأربعاء 29 أبريل والثلاثاء 5 مايو، إلى جانب سعيه للفوز بلقب البريميرليج.

أما مان سيتي، فقد تأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وسيواجه يوم السبت 25 أبريل، ساوثهامبتون، أحد فرق دوري الدرجة الأولى الإنجليزية، والذي أقصى أرسنال من ربع النهائي.