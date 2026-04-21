«صيفية هونج كونج» تجمع سيتي وإنتر وتشيلسي ويوفنتوس

هونج كونج(أ ف ب)

ستخوض أندية مانشستر سيتي وتشيلسي وإنتر ويوفنتوس، مباريات ودية استعدادية للموسم الجديد في هونج كونة خلال شهر أغسطس، وفق ما أعلنت اليوم.

ويلعب سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا وهدافه النرويجي إيرلينج هالاند، والذي دخل بمنافسة شرسة على لقب الدوري الإنجليزي مع أرسنال المتصدر، مع إنتر الإيطالي في الأول من أغسطس المقبل.

وتفتتح هذه المواجهة فعاليات "مهرجان هونج كونج لكرة القدم" على ملعب كاي تاك العصري الذي يتسع لـ 50 ألف متفرج، وقد تم تدشينه قبل عام، ويتميز بسقف قابل للإغلاق ونظام تكييف هواء لمواجهة حرارة ورطوبة الصيف الشديدة في هونغ كونغ.

ويختتم تشيلسي الإنجليزي البطولة المصغرة بمواجهة يوفنتوس الإيطالي الأربعاء الخامس من أغسطس.

ويتصدر إنتر الذي يشرف عليه النجم الروماني السابق كريستيان كيفو، ترتيب الدوري الإيطالي بفارق ثماني نقاط عن مطارده المباشر جاره ميلان المتساوي مع نابولي حامل اللقب (78 مقابل 66).

ويسعى "نيراتزوري" لتحقيق لقبه الـ 21، حيث يحتل المركز الثاني بعد يوفنتوس صاحب الرقم القياسي بـ36 لقبا في "سيري أ".

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع، ويتطلع لحجز مقعد في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة مدربه لوتشانو سباليتي.

من ناحيته، أحرز تشيلسي لقب كأس العالم للأندية بفوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا في المباراة النهائية في الولايات المتحدة العام الماضي، لكنه انفصل عن مدربه آنذاك الإيطالي إنزو ماريسكا.

تولى ليام روسينيور تدريب الـ"بلوز"، لكنه يواجه ضغوطات كبيرة للاحتفاظ بمنصبه بعد تعرض الفريق لخمس هزائم في مبارياته الست الأخيرة في الدوري، ليتراجع إلى المركز السادس متأخراً بفارق 7 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الخامس الأخير المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وتحوم الشكوك حول مستقبل روسينيور ما يقلل من فرص بقائه على مقاعد بدلاء تشيلسي، عندما يصل إلى هونغ كونغ، خاصة بعد الخسارة الساحقة أمام سان جيرمان 2-8 بإجمالي المباراتين.

كما ستكون هونج كونج مسرحاً لمواجهة ودية أخرى بين بايرن ميونيخ الألماني وأستون فيلا الإنجليزي في السابع من أغسطس.

خلال فترة الإعداد للموسم الماضي، حضر 50 ألف متفرج في هونج كونج لمشاهدة مباراتي ليفربول-ميلان، وتوتنهام-أرسنال في أول ديربي شمال لندن خارج إنجلترا.