اتحاد الكرة يُنظم ورشة عمل مراقبي المباريات بالتعاون مع «الآسيوي»



دبي (الاتحاد)

نظّم اتحاد كرة القدم، ورشة عمل مراقبي المباريات بمقره الرئيسي في دبي، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي، وبمشاركة المراقبين المعتمدين لدى الاتحاد، وذلك بهدف تنشيط الخبرات وتعزيزها، بما يسهم في تطوير العمل التنظيمي في مسابقات كرة القدم المحلية.

قدّم محاور الورشة برايان سي مي شيات، رئيس قسم إدارة البعثات والتعيينات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي تحدّث عن مختلف الجوانب التنظيمية المرتبطة بإدارة عمليات اللعبة، واستعرض مسؤوليات مراقب المباراة قبل وأثناء وبعد اللقاء، وتطرّق إلى آليات التعامل مع السيناريوهات المختلفة خلال المباريات، وأهمية تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة للاعبين والحكام والجماهير.

كما شملت محاور ورشة العمل شرحاً وافياً لمهام المراقب تجاه الملاعب والفرق المشاركة، إضافة لأفضل الممارسات المعتمدة في تنظيم وإدارة المسابقات الآسيوية، بما يُسهم في تعزيز كفاءة العمل التنظيمي والارتقاء بمستوى المسابقات الكروية.

وسلّط محاضر الاتحاد الآسيوي الضوء على أبرز المتطلبات والمعايير الواجب توافرها في مراقبي المباريات، بما يتماشى مع لوائح المسابقات الآسيوية المعتمدة.

وتأتي هذه الورشة ضمن جهود اتحاد الكرة الرامية إلى تطوير منظومة العمل في مسابقاتنا المحلية، من خلال تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز خبراتها وجاهزيتها، بما يواكب أفضل الممارسات القارية والدولية، ويدعم نجاح مسابقات كرة القدم الإماراتية.