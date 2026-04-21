السيتي يفقد نجمه أمام بيرنلي

مانشستر (رويترز)

تلقى مانشستر سيتي ضربة قوية قبل حلوله ضيفاً على بيرنلي غداً الأربعاء، إذ من المرجح أن يغيب ​لاعب الوسط رودري عن المباراة، في حين لا يزال المدافع روبن دياز خارج التشكيلة بحسب ما صرح به المدرب بيب جوارديولا، في ⁠الوقت الذي يسعى فيه فريقه لملاحقة أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي ​الممتاز لكرة القدم.

أصيب رودري، الفائز بجائزة الكرة ​الذهبية ‌لعام 2024، قبل نهاية مباراة الأحد ⁠التي ​انتهت بفوز سيتي 2-1 على أرسنال في ملعب الاتحاد. وقال جوارديولا حينها إنه يبدو أن الإصابة في فخذ اللاعب الدولي الإسباني (29 عاماً).

من ناحية أخرى لم يشارك البرتغالي ‌دياز مع سيتي منذ هزيمته على ملعبه أمام ‌ريال مدريد في إياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

وقال جوارديولا للصحفيين اليوم الثلاثاء "أعتقد أن رودري لن يكون ​جاهزاً لمباراة الغد. سنرى ما سيحدث في مباراة قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ساوثهامبتون (مطلع الأسبوع المقبل)".

وأضاف "دياز ليس جاهزاً بعد".

ويحتل أرسنال، المرشح للفوز بلقبه الأول في الدوري منذ 2004 بعد تصدر السباق ‌منذ أكتوبر، صدارة ​الترتيب بمجموع 70 نقطة من 33 مباراة بينما يمتلك مانشستر سيتي 67 نقطة ولديه مباراة مؤجلة.

وفي الوقت الذي خسر فيه أرسنال آخر أربع مباريات محلية ​في جميع المسابقات، استعاد ‌مانشستر ⁠سيتي زخمه ‌منذ فوزه على فريق ‌المدرب ميكيل أرتيتا في نهائي كأس الرابطة.

وقال المدرب الإسباني "كانت مباراة صعبة (يوم الأحد) نفسياً وجسدياً. لكن ⁠في الوقت نفسه، تتبقى لنا ست مباريات. نعرف ​بالضبط ما الذي سيحدث، سواء حققنا النتيجة أو لم نحققها".

وأضاف "يعرف كلا الفريقين أنه لا يمكنهما الخسارة أو فقد نقاط. سيكون من الصعب التعويض وجدول مبارياتنا صعب للغاية".

وتابع "الأمر أصعب جسدياً ونفسياً على الفريق المطارد. ​علينا الذهاب إلى بيرنلي وتقديم الأداء المطلوب بعد ​ما قدمناه أمام أرسنال".