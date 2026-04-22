تألق ليبرون يمنح ليكرز التقدم على روكتس في «البلاي أوف»

لوس أنجلوس (رويترز)

سجل ليبرون جيمس ​28 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة وقدم ⁠سبع تمريرات حاسمة لزملائه، ليقود لوس أنجلوس ليكرز ​للفوز ‌101-94 على ضيفه ⁠هيوستن ​روكتس، ليتقدم عليه 2-صفر في السلسلة بالدور الأول للأدوار الإقصائية للقسم ‌الغربي بدوري كرة السلة ‌الأميركي للمحترفين الليلة الماضية.

ورغم إصابة لوكا دونتشيش ​وأوستن ريفز، أضاف ماركوس سمارت 25 نقطة من بينها خمس رميات ثلاثية، بينما ساهم ‌لوك كينارد الذي ​تألق في المباراة الأولى بالسلسلة بتسجيل 23 نقطة.

وسجل كيفن دورانت، ​الذي ‌غاب ⁠عن ‌المباراة الافتتاحية ‌بسبب مشكلة في ركبته اليمنى، 23 ⁠نقطة لصالح هيوستن.

وستنتقل ​السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات إلى هيوستن لإقامة المباراة الثالثة ​يوم الجمعة.