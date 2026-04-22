تألق ليبرون يمنح ليكرز التقدم على روكتس في «البلاي أوف»

لوس أنجلوس (رويترز)
سجل ليبرون جيمس 28 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة وقدم سبع تمريرات حاسمة لزملائه، ليقود لوس أنجلوس ليكرز للفوز 101-94 على ضيفه هيوستن روكتس، ليتقدم عليه 2-صفر في السلسلة بالدور الأول للأدوار الإقصائية للقسم الغربي بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية.
ورغم إصابة لوكا دونتشيش وأوستن ريفز، أضاف ماركوس سمارت 25 نقطة من بينها خمس رميات ثلاثية، بينما ساهم لوك كينارد الذي تألق في المباراة الأولى بالسلسلة بتسجيل 23 نقطة.
وسجل كيفن دورانت، الذي غاب عن المباراة الافتتاحية بسبب مشكلة في ركبته اليمنى، 23 نقطة لصالح هيوستن.
وستنتقل السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات إلى هيوستن لإقامة المباراة الثالثة يوم الجمعة.