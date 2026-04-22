الأربعاء 22 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
تألق ليبرون يمنح ليكرز التقدم على روكتس في «البلاي أوف»

22 ابريل 2026 10:51

لوس أنجلوس (رويترز)
سجل ليبرون جيمس ​28 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة وقدم ⁠سبع تمريرات حاسمة لزملائه، ليقود لوس أنجلوس ليكرز ​للفوز ‌101-94 على ضيفه ⁠هيوستن ​روكتس، ليتقدم عليه 2-صفر في السلسلة بالدور الأول للأدوار الإقصائية للقسم ‌الغربي بدوري كرة السلة ‌الأميركي للمحترفين الليلة الماضية.
ورغم إصابة لوكا دونتشيش ​وأوستن ريفز، أضاف ماركوس سمارت 25 نقطة من بينها خمس رميات ثلاثية، بينما ساهم ‌لوك كينارد الذي ​تألق في المباراة الأولى بالسلسلة بتسجيل 23 نقطة.
وسجل كيفن دورانت، ​الذي ‌غاب ⁠عن ‌المباراة الافتتاحية ‌بسبب مشكلة في ركبته اليمنى، 23 ⁠نقطة لصالح هيوستن.
وستنتقل ​السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات إلى هيوستن لإقامة المباراة الثالثة ​يوم الجمعة.

تمبروولفز وهوكس يقلبان الطاولة على ناجتس ونيكس
«ثنائية ميتشل/ هاردن» تقود كافالييرز للفوز الثاني على رابتورز
ليبرون جيمس
لوس أنجلوس ليكرز
دوري السلة الأميركي للمحترفين
هيوستن روكتس

علوم الدار
"شخبوط الطبية" تحقق إنجازاً نوعياً في زراعة جذع الدماغ السمعي للأطفال بأبوظبي
اليوم 12:38
"مجلس الفكر والمعرفة" يناقش دور الإعلام والمجتمع في أوقات الأزمات
التعليم والمعرفة
"مجلس الفكر والمعرفة" يناقش دور الإعلام والمجتمع في أوقات الأزمات
اليوم 12:26
«ابن سليّم» يُشيد بجهود التطوير والتحسينات بموسم الفورمولا-1
«ابن سليّم» يُشيد بجهود التطوير والتحسينات بموسم الفورمولا-1
اليوم 12:24
«دبي للسلة» يتصدر «الأدرياتيكي» ويتأهل إلى «الإقصائية»
الرياضة
«دبي للسلة» يتصدر «الأدرياتيكي» ويتأهل إلى «الإقصائية»
اليوم 12:21
«أبيض الشاطئية» يدشن مشوار «الألعاب الآسيوية» بمواجهة إيران
الرياضة
«أبيض الشاطئية» يدشن مشوار «الألعاب الآسيوية» بمواجهة إيران
اليوم 12:06
