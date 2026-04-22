حميد البلوشي ومروة الحمادي يحملان علم الإمارات في افتتاح «شاطئية سانيا»



دبي (الاتحاد)

حمل علم دولة الإمارات في حفل افتتاح النسخة السادسة من دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية، الذي أقيم اليوم في مدينة سانيا الصينية، كلٌ من حميد البلوشي، قائد منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية، ومروة الحمادي، لاعبة منتخبنا الوطني للشراع، في مشهد يجسد حضور الرياضة الإماراتية وتنوعها في هذا الحدث القاري.

وأقيم حفل الافتتاح في مسرح «ياشا بارك»، حيث تم المزج بين الروح الآسيوية والخصائص الثقافية الصينية، إلى جانب سحر جزيرة هاينان والطابع الساحلي الفريد لمدينة سانيا، تحت شعار «موعد مع البحر والسماء»، مع تركيز على مفاهيم الحيوية والانفتاح والفرح.

وتضمن الحفل ثلاث فقرات رئيسية هي: «شغف البحر والسماء»، و«أحلام في أعماق البحار»، و«التواصل مع العالم»، حيث استعرض من خلالها تنوع حضارات آسيا، وثقافة هاينان الساحلية الاستوائية، إلى جانب إبراز أجواء المدينة النابضة بالحياة.

وتنطلق اليوم منافسات الدورة، التي تستمر حتى 30 أبريل الجاري، بمشاركة 1790 رياضياً ورياضية يمثلون 45 لجنة أولمبية آسيوية، يتنافسون في 14 لعبة رياضية، و15 تخصصاً، و62 فعالية، في واحدة من أبرز الفعاليات القارية متعددة الرياضات الشاطئية.

وتشارك الإمارات في الدورة بوفد يضم 31 رياضياً ورياضية، يتنافسون في أربع رياضات هي: الجوجيتسو، والشراع، وكرة القدم الشاطئية، والسباحة في المياه المفتوحة.