السبت 25 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
روما يدعم مشروع جاسبيريني ويضحي برانييري

روما يدعم مشروع جاسبيريني ويضحي برانييري
24 ابريل 2026 23:45

معتز الشامي (أبوظبي)
أعلن نادي روما الإيطالي رسمياً نهاية علاقته بالمستشار الفني كلاوديو رانييري، في خطوة جاءت بعد فترة من التوترات الداخلية والصراعات العلنية داخل أروقة «الجيالوروسي»، لتفتح صفحة جديدة يقودها المدرب جيان بييرو جاسبيريني بثقة كاملة من الإدارة.
وأكد النادي في بيان رسمي أن العلاقة مع رانييري قد انتهت، موجهاً الشكر له على جهوده خلال فترة عمله، مشيراً إلى دوره في قيادة الفريق خلال مرحلة صعبة، وهو ما يعكس التقدير لما قدمه، رغم النهاية التي جاءت على وقع خلافات واضحة.
وتعود جذور الأزمة إلى التصريحات المتبادلة بين رانييري وجاسبيريني، حيث اشتكى الأخير في وقت سابق من سياسة التعاقدات داخل النادي، إلى جانب طريقة التعامل مع إصابات بعض اللاعبين. في المقابل، خرج رانييري بتصريحات قوية قبل مواجهة بيزا في الدوري، أكد خلالها أن المدرب وافق على جميع الصفقات، بل وكشف أنه لم يكن الخيار الأول لتدريب الفريق، بل جاء بعد رفض ثلاثة مدربين آخرين عرض روما، وهو ما زاد من حدة التوتر بين الطرفين.
ومع تصاعد الخلافات، وجدت إدارة روما نفسها أمام قرار حاسم، لتختار في النهاية دعم مشروع جاسبيريني، في رسالة واضحة بأن النادي يضع الاستقرار الفني والرؤية المستقبلية فوق أي اعتبارات أخرى.
وجاء في البيان أن «اتجاه النادي واضح للمستقبل، مع قيادة قوية ورؤية محددة»، مؤكدا أن روما سيظل دائما في المقام الأول، مع وجود ثقة كاملة في قدرة جاسبيريني على قيادة الفريق نحو التطور وتحقيق نتائج تليق بتاريخ النادي.
وكان رانييري قد عاد إلى روما في الصيف الماضي كمستشار فني، بعد فترة قصيرة قضاها مدربًا للفريق لمدة ستة أشهر، إلا أن دوره لم يستمر طويلًا في ظل التغيرات الإدارية والفنية التي يشهدها النادي.
وفي سياق متصل، تشير تقارير إيطالية إلى احتمال رحيل المدير الرياضي فريدريك ماسارا، وهو ما قد يمهد الطريق أمام عودة الأسطورة فرانشيسكو توتي إلى النادي، في خطوة قد تعيد رسم ملامح الإدارة داخل «الأولمبيكو».
وبهذا القرار، يدخل روما مرحلة جديدة عنوانها الحسم والوضوح، في محاولة لاستعادة التوازن وبناء فريق قادر على المنافسة، بعيداً عن أجواء الصراعات التي ألقت بظلالها على الفريق في الفترة الأخيرة.

