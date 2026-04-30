302 مليون درهم القيمة السوقية لنهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي



أبوظبي (وام)



بلغت القيمة السوقية لطرفي نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، الوحدة والعين، والمقرر إقامته يوم غدٍ الجمعة على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، 302.31 مليون درهم، بما يوازي «70.36 مليون يورو»، وفقاً لإحصائيات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين.

ويبلغ فريق الوحدة من ناحية القيمة السوقية للاعبيه 155.34 مليون درهم «36.13 مليون يورو»، فيما تبلغ القيمة السوقية لفريق العين 147.19 مليون درهم، وبما يوازي «34.23 مليون يورو»، ما يعكس تقارباً كبيراً في مستوى العناصر وجودة اللاعبين داخل الفريقين.

وعلى الرغم من تفوق الوحدة إجمالاً، إلا أن المغربي سفيان رحيمي، لاعب العين، يعد الأعلى قيمة سوقية بين لاعبي الفريقين، إذ تبلغ قيمته 25.80 مليون درهم «6 ملايين يورو»، يليه زميله في الفريق كاكو بقيمة 21.50 مليون درهم «5 ملايين يورو».

ويأتي ثالثاً السوري عمر خريبين، لاعب الوحدة، بقيمة سوقية تبلغ 19.35 مليون درهم «4.5 مليون يورو»، ثم زميله فاكوندو بالقيمة نفسها، ثم أدريان سوت، لاعب العين، بقيمة 16.34 مليون درهم «3.80 مليون يورو»، ثم جادسون داسيلفا، لاعب الوحدة، بقيمة 13.76 مليون درهم «3.20 مليون يورو».